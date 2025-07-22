Старые солнечные панели заработают, как новые: все благодаря неожиданному трюку

Запыленные солнечные панели могут полностью восстановиться благодаря новой технологии очистки с использованием энергии ветра.

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Трехфазная технология EDS сметает пыль в одном направлении, повышая эффективность очистки больше чем в полтора раза, пишет interestingengineering.com. Разработали технологию специалисты из Южной Кореи.

В основе инновации – вращающийся трибоэлектрический наногенератор, работающий на энергии ветра. Это устройство улавливает энергию и подает ее на электродинамический экран, который очищает солнечные панели от пыли.

В отличие от обычных систем, которым требуется внешний источник питания, новаторская конструкция работает автономно.

«Солнечная пыль»

Накопление пыли на солнечных панелях — это серьезная проблема, поясняет издание. Из-за пыли выработка энергии снижается. Традиционная технология EDS позволяет удалять пыль с помощью электрических полей, но для нее нужен источник питания высокого напряжения. Этот метод не подойдет для отдаленных или труднодоступных мест – например, такой источник питания не поставишь в горах или в пустыне.

В 2024 году однофазную систему EDS, работающую на энергии ветра, предложили немецкие исследователи. Это было новаторское предложение, но оно оказалось не очень эффективным на практике. Система работала, перемещая пыль из стороны в сторону с помощью электрических полей и притягивая ее вниз за счет силы тяжести, и такая работа сильно зависела от угла установки солнечной панели.

Для решения этой проблемы южнокорейская команда и создала новую трехфазную систему. Эта конструкция перемещает пыль в одном направлении, обеспечивая лучший контроль и более высокую эффективность. А производительность остается стабильной независимо от наклона солнечной панели.

Ранее Фокус писал, что была представлена первая в истории алмазная солнечная панель. Первые испытания уже показали хорошие результаты – ее фотоэлемент продемонстрировал невероятную яркость и мощность.

Еще сообщалось, что с помощью метода многократной переработки всех частей солнечной панели без использования экологически опасных растворителей можно полностью восстановить исходную мощность такой панели.

Также стало известно, что Южная Корея представила первую в мире невидимую солнечную панель. Один такой модуль может заряжать смартфон, используя только солнечный свет.