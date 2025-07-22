Старі сонячні панелі запрацюють, як нові: все завдяки несподіваному трюку

Запилені сонячні панелі можуть повністю відновитися завдяки новій технології очищення з використанням енергії вітру.

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Трифазна технологія EDS змітає пил в одному напрямку, підвищуючи ефективність очищення більше ніж у півтора раза, пише interestingengineering.com. Розробили технологію фахівці з Південної Кореї.

В основі інновації — обертовий трибоелектричний наногенератор, що обертається і працює на енергії вітру. Цей пристрій вловлює енергію і подає її на електродинамічний екран, який очищає сонячні панелі від пилу.

На відміну від звичайних систем, яким потрібне зовнішнє джерело живлення, новаторська конструкція працює автономно.

"Сонячний пил"

Накопичення пилу на сонячних панелях — це серйозна проблема, пояснює видання. Через пил вироблення енергії знижується. Традиційна технологія EDS дозволяє видаляти пил за допомогою електричних полів, але для неї потрібне джерело живлення високої напруги. Цей метод не підійде для віддалених або важкодоступних місць — наприклад, таке джерело живлення не поставиш у горах або в пустелі.

У 2024 році однофазну систему EDS, що працює на енергії вітру, запропонували німецькі дослідники. Це була новаторська пропозиція, але вона виявилася не дуже ефективною на практиці. Система працювала, переміщаючи пил з боку в бік за допомогою електричних полів і притягаючи його донизу за рахунок сили тяжіння, і така робота сильно залежала від кута встановлення сонячної панелі.

Для вирішення цієї проблеми південнокорейська команда і створила нову трифазну систему. Ця конструкція переміщує пил в одному напрямку, забезпечуючи кращий контроль і вищу ефективність. А продуктивність залишається стабільною незалежно від нахилу сонячної панелі.

Раніше Фокус писав, що була представлена перша в історії алмазна сонячна панель. Перші випробування вже показали хороші результати — її фотоелемент продемонстрував неймовірну яскравість і потужність.

Ще повідомлялося, що за допомогою методу багаторазового перероблення всіх частин сонячної панелі без використання екологічно небезпечних розчинників можна повністю відновити вихідну потужність такої панелі.

Також стало відомо, що Південна Корея представила першу у світі невидиму сонячну панель. Один такий модуль може заряджати смартфон, використовуючи тільки сонячне світло.