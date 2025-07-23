Чи варто купувати вживані сонячні панелі: експерти назвали вигоди, ціни та ризики

Багато людей купують сонячні панелі, що були у вжитку. Це може заощадити чимало грошей, але водночас принести багато проблем.

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Новий власник може успадкувати вже виниклі неполадки модулів, пов'язані з ефективністю і працездатністю обладнання. Фінансова компанія Nerd Wallet оцінила витрати і ризики при купівлі старих сонячних панелей.

Проблеми старих сонячних панелей

Заможні домовласники час від часу оновлюють свої сонячні електростанції в міру того, як на ринку з'являються більш продуктивні модулі. Потрібно розуміти, що обладнання, яке вже пропрацювало деякий час, найімовірніше, швидше зноситься і потребуватиме ремонту.

Крім того, старі моделі не працюватимуть так само ефективно, як удосконалені нові. Вживані модулі можуть мати приховані пошкодження, які не можна просто так побачити. Купуючи панелі, що були у вжитку, можна зіткнутися зі збитками в довгостроковій перспективі.

Не всі сонячні панелі, що були у вжитку, мають детальну історію обслуговування. Якщо обладнання обслуговувалося неналежним чином, їхня ефективність може почати знижуватися раніше очікуваного терміну.

Вартість сонячних панелей Б/У

Старі сонячні панелі зазвичай продаються дешевше — від 50% до 70% від вартості нових. Кінцева ціна залежить від низки факторів, таких як вік і стан.

У США середня ціна вживаної сонячної панелі коливається від 0,05 до 0,60 долара за ват. Це близько 20 доларів за вельми стару сонячну панель потужністю 200 Вт (у найдешевшому варіанті) і до 300 доларів за стару сонячну панель потужністю 500 Вт у набагато кращому стані.

Що нижча вартість, то меншої продуктивності варто очікувати. Наприклад, в одному з оголошень онлайн-магазину Sunhub описано вживану сонячну панель SunPower потужністю 327 Вт з номінальним ККД 20% і віком понад 10 років. При запитуваній ціні в 85 доларів ціна сонячної панелі становить 0,26 долара за ват.

Для порівняння, сонячна панель Panasonic потужністю 325 Вт, випущена лише рік тому з номінальною ефективністю 19,4% коштує 159 доларів, тобто майже 0,49 долара за ват. Незважаючи на трохи менший ККД, панель Panasonic може виробляти більше енергії і, ймовірно, буде втрачати ефективність повільніше, ніж панель SunPower, оскільки вона новіша.

При виборі сонячної панелі потрібно звернути увагу на:

вік — чим старше обладнання, тим воно, найімовірніше, дешевше;

стан — що краще, то дорожче;

ефективність — обладнання, яке може виробляти більше енергії, ймовірно, коштуватиме дорожче;

бренд — деякі панелі працюють краще, навіть якщо вони побували у вжитку;

сумісність — не всі моделі сумісні з одним і тим самим обладнанням, існують різні типи роз'ємів, номінальні напруги і спосіб кріплення системи на даху.

Коли розумно купувати сонячні панелі Б/У

Сонячні панелі, що були у вжитку, можуть бути хорошим варіантом, якщо бюджет на купівлю невеликий. Сонячна електростанція в будь-якому разі коштує недешево, навіть якщо купувати не нове обладнання.

Старі сонячні панелі, ймовірно, менш ефективні, ніж новітні моделі, тому не варто розраховувати на максимальну продуктивність. Якщо кожен відсоток ефективності не грає ролі, то можна взяти і старі.

Має також сенс взяти старі панелі на невеликий термін, розраховуючи через кілька років або навіть раніше замінити їх новими. Крім того, це розумний вихід, якщо потрібно замінити пошкоджений елемент вже наявної системи, головне підібрати модель, близьку за характеристиками.

Раніше стало відомо про технологію, яка покращує роботу сонячних панелей на дахах. Вона використовує енергію вітру для постійного очищення поверхні від пилу.