Топ-3 телевизора с диагональю экрана 55 дюймов: лучшие модели по результатам тестов (фото)

В обзоре приняли участие премиум-панель Samsung S95D, качественный и недорогой телевизор LG B4, а также бюджетный вариант TCL C805.

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Samsung S95D. Лучший OLED-телевизор премиум-класса

Усовершенствования на основе искусственного интеллекта (ИИ) обеспечивают S95D непревзойденный уровень детализации — почти фотореалистичное изображение объектов и людей. Он также сохраняет яркие цвета, превосходную контрастность и глубокие уровни черного. В качестве еще одного бонуса, он представляет новую технологию антибликового покрытия и матовый экран, практически полностью устраняющий надоедливые отражения, что решает одну из самых больших проблем OLED.

Телевизор Samsung S95D Фото: Steven Cohen/Business Insider

S95D также обладает многими функциями, включая множество игровых, таких как частота обновления 144 Гц, ALLM, VRR и AMD FreeSync Premium Pro — все через четыре порта HDMI 2.1. Модель оснащена игровым центром Samsung Game Hub, который поддерживает облачный гейминг с Xbox, Nvidia и других консолей и является чрезвычайно полезным инструментом для геймеров.

Премиальный вид S95D проявляется в элегантном профиле, плавном дизайне. Внешний блок подключений идеально подходит для настенного крепления.

Характеристики:

Тип панели: QD-OLED

Частота обновления: 144 Гц

Smart TV: Tizen

HDMI 2.1: 4

Поддержка HDR: HDR10+, HDR10, HLG

Измеренная пиковая яркость: 1868 нит

Задержка ввода: 8,9 мс

LG B4. Лучший телевизор в соотношении цены и качества

Если вы ищете OLED-телевизор, но хотите сэкономить, LG B4 — лучший выбор. Он обеспечивает хорошее изображение, широкий набор игровых функций и надежную платформу Smart TV по цене ниже, чем любой другой подобный телевизор.

Тестировщики были впечатлены общим качеством изображения, отметив, что изображение было "четким, с насыщенными цветами и отличной детализацией даже при просмотре телепередач с преобразованным не в 4K разрешением". При просмотре 4K-источников B4 показал себя еще лучше, продемонстрировав динамичные цвета и потрясающую контрастность с глубокими черными тонами, которые так ждут от OLED-телевизора. Обработка движения также хороша.

Телевизор LG B4 Фото: LG

B4 также получил обновление по сравнению со своим предшественником LG B3: четыре порта HDMI 2.1 и поддержку частоты 144 Гц. Он также поддерживает 4K, 120 Гц, VRR (включая AMD FreeSync и Nvidia GSync), ALLM и игры Dolby Vision. ТВ-панель оснащена функцией Game Optimizer от LG для легкой настройки игр, включая режим Boost, который снижает задержку ввода до сверхнизких 9,2 мс, что считается подходящим для профессиональных игр.

Эксперты обнаружили, что качество звука не соответствует качеству изображения: звук чистый, но басы ограничены. Яркость у него ниже, чем у любого другого OLED-телевизора, не говоря уже о miniLED-телевизорах, что несколько портит опыт. Но если сопоставить его доступную цену и производительность, B4 — отличный телевизор.

Характеристики:

Тип панели: OLED

Частота обновления: 120 Гц

Smart TV: webOS 24

HDMI 2.1: 4

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Измеренная пиковая яркость: 656 нит

Задержка ввода: 9,2 мс в режиме Boost

TCL C805. Лучший бюджетный 55-дюймовый телевизор

От TCL C805 пользователи получат mini-LED подсветку для улучшенного локального затемнения, множество игровых функций, включая поддержку 4K 120 Гц и VRR, а также платформу Google TV Smart TV.

ТВ-панель впечатлила качеством изображения. Эксперты отметили четкие текстуры с высокой детализацией, более глубоким, чем ожидалось, уровнем черного и очень хорошей контрастностью. Она также обеспечивает яркие, насыщенные цвета. Несмотря на то, что динамика могла бы быть лучше, а углы обзора несколько ограничены, тестировщики говорят, что в этом ценовом диапазоне сложно разочароваться в изображении C805.

Телевизор TCL C805 Фото: TCL

C805 также является отличным бюджетным игровым вариантом благодаря двум портам HDMI 2.1 с поддержкой 4K, 120 Гц, VRR (AMD FreeSync Premium Pro) и игр с Dolby Vision. Изображение плавное и без дрожания, и хотя задержка ввода в 13,5 мс не так хороша, как у лучших игровых телевизоров, для подавляющего большинства геймеров этого будет достаточно.

Встроенный звук C805 не производит такого же "вау-эффекта", как изображение: хотя речь и басы четкие и энергичные, звуковая сцена в целом весьма ограничена. Но с учетом экономии на этом телевизоре благодаря его низкой цене у покупателей останется более чем достаточно денег на саундбар.

Характеристики:

Тип панели: Mini-LED

Частота обновления: 120 Гц

Smart TV: Google TV

HDMI 2.1: 2

Поддержка HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG

Измеренная пиковая яркость: 1066 нит

Задержка ввода: 13,5

Ранее мы писали, что назван лучший OLED-телевизор по качеству изображения. Среди топовых OLED-панелей, протестированных экспертами, Samsung S95F продемонстрировал самое высокое качество изображения, лучшую антибликовую систему, а также превосходную производительность в играх.