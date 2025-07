Лучший OLED-телевизор: назван лидер по качеству изображения в 2025 году (фото)

Среди топовых OLED-телевизоров, протестированных экспертами, Samsung S95F продемонстрировал самое высокое качество изображения, лучшую антибликовую систему, а также превосходную производительность в играх.

По результатам тестов телевизор Samsung S95F получил награду "Выбор редакторов CNET". Портал сделал обзор на 65-дюймовую модель, однако остальные размеры имеют схожие характеристики и должны обеспечивать практически одинаковое качество изображения.

Как отмечают в издании, S95F имеет отдельный блок подключения под названием One Connect, который содержит все входы и выходы телевизора. Это позволяет расположить тонкий дисплей (всего 0,43 дюйма) максимально близко к стене и упрощает подключение внешних устройств, поскольку все кабели подключаются к One Connect, а не к самому телевизору.

Блок One Connect и пульт для Samsung S95F Фото: cnet.com

Все возможности подключения размещены во внешнем корпусе One Connect и включают в себя:

четыре входа HDMI 2.1 4K (макс. 165 Гц);

3x USB-A, 1x USB-C;

оптический цифровой аудиовыход;

Wi-Fi 5;

Bluetooth 5.3;

Ethernet.

Телевизор поставляется с пультом дистанционного управления SolarCell, который работает на солнечной энергии. Разработчики также вернули вернуть одну из самых больших новинок 2012 года — управление жестами. Если раньше телевизоры Samsung использовали для этого встроенные камеры, то теперь функция нуждается в часах Samsung Gear.

Управление Samsung S95F с помощью смарт-часов с помощью смарт-часов Фото: cnet.com

Как и большинство современных телевизоров, S95F имеет игровой режим с собственной панелью управления. Он поддерживает VRR до 165 Гц, причем самые высокие частоты доступны только для ПК. Однако все порты HDMI также поддерживают 4K/120 Гц, поэтому можно подключать ПК/игровую консоль к любому порту.

Самый лучший OLED-дисплей: Samsung S95F против LG G5

Эксперт сравнил Samsung S95F с его основным конкурентом LG G5, а также с более доступным мини-LED ЖК-телевизором Hisense U8QG и прошлогодним Samsung S95D, протестировав их в темной, похожей на кинотеатр, среде.

Хотя между Samsung U8QG и LG G5 были различия в насыщенности цветов, в целом телевизоры продемонстрировали схожие результаты. К примеру, красные цвета тюльпанов и клубники на Samsung были насыщеннее, чем на LG, тогда как сцены с зеленой травой, наоборот, были более насыщенными на LG. В свою очередь Samsung S95D выглядел немного ненасыщенным на фоне других, а Hisense U8QG подавил все белые детали в сцене со снегом. Что касается уровней черного, то OLED-дисплеи ожидаемо показали себя лучше в высококонтрастных сценах.

По словам обозревателя, выбор между LG и Samsung зависит от того, насколько важна для вас яркость освещения комнаты. Для получения наилучшего качества изображения с минимальными отвлекающими факторами антибликовая технология может быть такой же важной, как и сама панель.

Samsung S95F и LG G5 предлагают два подхода к минимизации бликов. Матовый экран Samsung рассеивает попадающий свет, в то время как легкий глянцевый экран LG пытается уменьшить отражательную способность, одновременно максимизируя контрастность.

"В целом, сидя перед телевизорами и с включенным верхним освещением, я обнаружил, что S95F смог сохранить контрастность на темных / черных экранах и без бликов. S95D был следующим лучшим, но черный цвет на свету был немного более серым. LG G5 смог отражать детали из комнаты, включая верхнее освещение и даже меня самого, в то время как я мог бы почти использовать достаточно отражающий Hisense, чтобы проверить свои зубы на наличие петрушки", — отметил автор обзора.

Эксперт также протестировал телевизор Samsung S95F в игровых режимах 1080p и 4K HDR, используя тестеры задержки Лео Боднара, и обнаружил результаты 10,20 мс и 9,67 мс соответственно. По его словам, хотя LG G5 имел немного лучший результат 1080p — 9,87 мс, все эти задержки незаметны во время игры в видеоигры.

На телевизорах испытали платформенные игры, такие как Ori and the Will of the Wisps, и шутеры от первого лица, включая Doom Eternal и Call of Duty. Поскольку Samsung не поддерживает Dolby Vision, автор установил на Xbox режим HDR10. По его словам, именно Samsung S95F имел самое яркое изображение и на нем также было "интереснее всего играть".

"Если вы хотите самый современный телевизор, который можно приобрести прямо сейчас, Samsung S95F одерживает победу. По сравнению с LG G5, превосходная производительность Samsung в играх и ярком помещении обеспечивает лучшее качество изображения, которое я когда-либо тестировал", — подытожил эксперт.

