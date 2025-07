Найкращий OLED-телевізор: названо лідера за якістю зображення у 2025 році (фото)

Серед топових OLED-телевізорів, протестованих експертами, Samsung S95F продемонстрував найвищу якість зображення, найкращу антиблікову систему, а також чудову продуктивність в іграх.

Related video

За результатами тестів телевізор Samsung S95F отримав нагороду "Вибір редакторів CNET". Портал зробив огляд на 65-дюймову модель, однак решта розмірів мають схожі характеристики та повинні забезпечувати практично однакову якість зображення.

Як зазначають у виданні, S95F має окремий блок підключення під назвою One Connect, який містить всі входи і виходи телевізора. Це дозволяє розташувати тонкий дисплей (лише 0,43 дюйма) максимально близько до стіни і спрощує підключення зовнішніх пристроїв, оскільки всі кабелі підключаються до One Connect, а не до самого телевізора.

Блок One Connect та пульт для Samsung S95F Фото: cnet.com

Усі можливості підключення розміщені в зовнішньому корпусі One Connect і включають:

чотири входи HDMI 2.1 4K (макс. 165 Гц);

3x USB-A, 1x USB-C;

оптичний цифровий аудіовихід;

Wi-Fi 5;

Bluetooth 5.3;

Ethernet.

Телевізор постачається з пультом дистанційного керування SolarCell, який працює на сонячній енергії. Розробники також повернули повернути одну з найбільших новинок 2012 року — керування жестами. Якщо раніше телевізори Samsung використовували для цього вбудовані камери, то тепер функція потребує годинника Samsung Gear.

Управління Samsung S95F за допомогою смарт-годинника Фото: cnet.com

Як і більшість сучасних телевізорів, S95F має ігровий режим із власною панеллю управління. Він підтримує VRR до 165 Гц, причому найвищі частоти доступні тільки для ПК. Однак усі порти HDMI також підтримують 4K/120 Гц, тому можна підключати ПК/ігрову консоль до будь-якого порту.

Найкращий OLED-дисплей: Samsung S95F проти LG G5

Експерт порівняв Samsung S95F з його основним конкурентом LG G5, а також з більш доступним міні-LED РК-телевізором Hisense U8QG та торішнім Samsung S95D, протестувавши їх у темному, схожому на кінотеатр, середовищі.

Хоча між Samsung U8QG та LG G5 були відмінності в насиченості кольорів, в цілому телевізори продемонстрували схожі результати. До прикладу, червоні кольори тюльпанів та полуниці на Samsung були насиченішими, ніж на LG, тоді як сцени із зеленою травою, навпаки, були більш насиченими на LG. Своєю чергою Samsung S95D виглядав трохи ненасиченим на фоні інших, а Hisense U8QG придушив усі білі деталі у сцені зі снігом. Що стосується рівнів чорного, то OLED-дисплеї очікувано показали себе краще висококонтрастних сценах.

За словами оглядача, вибір між LG та Samsung залежить від того, наскільки важлива для вас яскравість освітлення кімнати. Для отримання найкращої якості зображення з мінімальними відволікаючими факторами антиблікова технологія може бути такою ж важливою, як і сама панель.

Samsung S95F та LG G5 пропонують два підходи до мінімізації відблисків. Матовий екран Samsung розсіює світло, що потрапляє, тоді як легкий глянцевий екран LG намагається зменшити відбивну здатність, одночасно максимізуючи контрастність.

"Загалом, сидячи перед телевізорами та з увімкненим верхнім освітленням, я виявив, що S95F зміг зберегти контрастність на темних/чорних екранах та без відблисків. S95D був наступним найкращим, але чорний колір на світлі був трохи сірішим. LG G5 зміг відбивати деталі з кімнати, включаючи верхнє освітлення та навіть мене самого, тоді як я міг би майже скористатися досить відбивним Hisense, щоб перевірити свої зуби на наявність петрушки", — зазначив автор огляду.

Важливо

Найкращі телевізори у 2025 році: бюджетні моделі та флагмани вищого класу (фото)

Експерт також протестував телевізор Samsung S95F в ігрових режимах 1080p та 4K HDR, використовуючи тестери затримки Лео Боднара, і виявив результати 10,20 мс та 9,67 мс відповідно. За його словами, хоча LG G5 мав трохи кращий результат 1080p — 9,87 мс, усі ці затримки непомітні під час гри у відеоігри.

На телевізорах випробували платформні ігри, такі як Ori and the Will of the Wisps, та шутери від першої особи, включаючи Doom Eternal та Call of Duty. Оскільки Samsung не підтримує Dolby Vision, автор встановив на Xbox режим HDR10. За його словами, саме Samsung S95F мав найяскравіше зображення і на ньому також було "найцікавіше грати".

"Якщо ви хочете найсучасніший телевізор, який можна придбати прямо зараз, Samsung S95F отримує перемогу. Порівняно з LG G5, чудова продуктивність Samsung в іграх та яскравому приміщенні забезпечує найкращу якість зображення, яку я коли-небудь тестував", — підсумував експерт.

Нагадаємо, новий телевізор Hisense виявився кращим за будь-який інший за одним ключовим параметром.