Топ-3 телевізори з діагоналлю екрана 55 дюймів: найкращі моделі за результатами тестів (фото)

В огляді взяли участь преміум-панель Samsung S95D, якісний і недорогий телевізор LG B4, а також бюджетний варіант TCL C805.

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Samsung S95D. Найкращий OLED-телевізор преміум-класу

Удосконалення на основі штучного інтелекту (ШІ) забезпечують S95D неперевершений рівень деталізації — майже фотореалістичне зображення об'єктів і людей. Він також зберігає яскраві кольори, чудову контрастність і глибокі рівні чорного. Як ще один бонус, він представляє нову технологію покриття антивідблисків і матовий екран, який практично повністю усуває докучливі віддзеркалення, що вирішує одну з найбільших проблем OLED.

Телевізор Samsung S95D Фото: Steven Cohen/Business Insider

S95D також володіє багатьма функціями, включно з безліччю ігрових, як-от частота оновлення 144 Гц, ALLM, VRR та AMD FreeSync Premium Pro — все через чотири порти HDMI 2.1. Модель оснащена ігровим центром Samsung Game Hub, який підтримує хмарний геймінг з Xbox, Nvidia та інших консолей і є надзвичайно корисним інструментом для геймерів.

Преміальний вигляд S95D проявляється в елегантному профілі, плавному дизайні. Зовнішній блок підключень ідеально підходить для настінного кріплення.

Характеристики:

Тип панелі: QD-OLED

Частота оновлення: 144 Гц

Smart TV: Tizen

HDMI 2.1: 4

Підтримка HDR: HDR10+, HDR10, HLG

Виміряна пікова яскравість: 1868 ніт

Затримка введення: 8,9 мс

LG B4. Найкращий телевізор у співвідношенні ціни та якості

Якщо ви шукаєте OLED-телевізор, але хочете заощадити, LG B4 — найкращий вибір. Він забезпечує гарне зображення, широкий набір ігрових функцій і надійну платформу Smart TV за ціною нижчою, ніж будь-який інший подібний телевізор.

Тестувальники були вражені загальною якістю зображення, зазначивши, що зображення було "чітким, з насиченими кольорами і відмінною деталізацією навіть під час перегляду телепередач із перетвореною не в 4K роздільною здатністю". Під час перегляду 4K-джерел B4 показав себе ще краще, продемонструвавши динамічні кольори і приголомшливу контрастність із глибокими чорними тонами, які так чекають від OLED-телевізора. Обробка руху також хороша.

Телевізор LG B4 Фото: LG

B4 також отримав оновлення порівняно зі своїм попередником LG B3: чотири порти HDMI 2.1 і підтримку частоти 144 Гц. Він також підтримує 4K, 120 Гц, VRR (включно з AMD FreeSync і Nvidia GSync), ALLM та ігри Dolby Vision. ТВ-панель оснащена функцією Game Optimizer від LG для легкого налаштування ігор, включно з режимом Boost, який знижує затримку введення до наднизьких 9,2 мс, що вважається придатним для професійних ігор.

Експерти виявили, що якість звуку не відповідає якості зображення: звук чистий, але баси обмежені. Яскравість у нього нижча, ніж у будь-якого іншого OLED-телевізора, не кажучи вже про miniLED-телевізори, що дещо псує досвід. Але якщо зіставити його доступну ціну і продуктивність, B4 — чудовий телевізор.

Характеристики:

Тип панелі: OLED

Частота оновлення: 120 Гц

Smart TV: webOS 24

HDMI 2.1: 4

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Виміряна пікова яскравість: 656 ніт

Затримка введення: 9,2 мс у режимі Boost

TCL C805. Найкращий бюджетний 55-дюймовий телевізор

Від TCL C805 користувачі отримають mini-LED підсвічування для поліпшеного локального затемнення, безліч ігрових функцій, включно з підтримкою 4K 120 Гц і VRR, а також платформу Google TV Smart TV.

ТВ-панель вразила якістю зображення. Експерти відзначили чіткі текстури з високою деталізацією, глибшим, ніж очікувалося, рівнем чорного і дуже хорошою контрастністю. Вона також забезпечує яскраві, насичені кольори. Незважаючи на те, що динаміка могла б бути кращою, а кути огляду дещо обмежені, тестувальники кажуть, що в цьому ціновому діапазоні складно розчаруватися в зображенні C805.

Телевізор TCL C805 Фото: TCL

C805 також є чудовим бюджетним ігровим варіантом завдяки двом портам HDMI 2.1 з підтримкою 4K, 120 Гц, VRR (AMD FreeSync Premium Pro) та ігор з Dolby Vision. Зображення плавне і без тремтіння, і хоча затримка введення в 13,5 мс не така хороша, як у найкращих ігрових телевізорів, для переважної більшості геймерів цього буде достатньо.

Вбудований звук C805 не справляє такого ж "вау-ефекту", як зображення: хоча мова і баси чіткі та енергійні, звукова сцена загалом вельми обмежена. Але з урахуванням економії на цьому телевізорі завдяки його низькій ціні у покупців залишиться більш ніж достатньо грошей на саундбар.

Характеристики:

Тип панелі: Mini-LED

Частота оновлення: 120 Гц

Smart TV: Google TV

HDMI 2.1: 2

Підтримка HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG

Виміряна пікова яскравість: 1066 ніт

Затримка введення: 13,5

Раніше ми писали, що названо найкращий OLED-телевізор за якістю зображення. Серед топових OLED-панелей, протестованих експертами, Samsung S95F продемонстрував найвищу якість зображення, кращу антивідблискову систему, а також чудову продуктивність в іграх.