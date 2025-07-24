Спасли много жизней: ВСУ мастерски уничтожили российский дрон "Ланцет", чем он опасен (видео)

Украинские военные из подразделения "Небесна січ" 24 отдельной механизированной бригады с помощью зенитного БПЛА уничтожили опасный барражирующий боеприпас "Ланцет", запущенный ВС РФ.

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Вражескую цель удалось не только метко поразить, но и снять взрыв. Видео и подробности на своей странице в Facebook опубликовал волонтер Сергей Стерненко.

Одним зенитным FPV-дроном операторы ВСУ подлетели сверху и попали прямо в переднюю часть "Ланцета", где расположена оптическая система, вторым же поднялись еще выше и запечатлели удар.

"Операторы подразделения "Небесна січ" 24 ОМБр обезвредили этот опасный дрон, спасши не одну жизнь наших людей", — прокомментировал Сергей Стерненко.

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" имеют характерную форму из-за двух пар Х-образных крыльев. Такая конструкция делает его весьма маневренным. В зависимости от модификации, "Ланцет" может нести боевую часть весом от 1 до 3,5 кг взрывчатки, имеющую кумулятивный эффект для пробивания брони. Дальность полета достигает 80 км.

Как правило, эти дроны работают в паре с разведывательными беспилотниками, такими "Орлан-10", Zala и SuperCam, которые находят цели и передают их координаты. Затем россияне направляют в нужный район "Ланцет", который замечает цель, захватывает ее в электронный "прицел" и пикирует на нее со скоростью до 300 км/ч. После захвата БПЛА работает автономно, поэтому его уже нельзя остановить средствами РЭБ.

ВС РФ начали массово применять "Ланцеты" в конце 2022 года, и только за первый год поразили более сотни единиц ехники и оборудования, включая танки Leopard и гаубицы зарубежного производства. В 2023 году большой угрозой "Ланцеты" признал Валерий Залужный, который на тот момент был главнокомандующим ВСУ.

Дрон занимает особую нишу в российской системе вооружения, применяясь для высокоточных ударов средней дальности и контрбатарейной борьбы. По мнению некоторых аналитиков, "Ланцеты" компенсируют РФ нехватку дальнобойных артиллерийских систем, таких как HIMARS.

В 2024 году писали, что российские дроны "Ланцет" получили систему искусственного интеллекта. Предполагается, что она умеет распознавать объекты и атаковать их самостоятельно при потере связи с оператором.