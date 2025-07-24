Врятували багато життів: ЗСУ майстерно знищили російський дрон "Ланцет", чим він небезпечний (відео)

Українські військові з підрозділу "Небесна січ" 24 окремої механізованої бригади за допомогою зенітного БПЛА знищили небезпечний баражувальний боєприпас "Ланцет", запущений ЗС РФ.

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Ворожу ціль вдалося не тільки влучно вразити, а й зняти вибух. Відео та подробиці на своїй сторінці у Facebook опублікував волонтер Сергій Стерненко.

Одним зенітним FPV-дроном оператори ЗСУ підлетіли згори і влучили прямо в передню частину "Ланцета", де розташована оптична система, а другим — піднялися ще вище і зафіксували удар.

"Оператори підрозділу "Небесна січ" 24 ОМБр знешкодили цей небезпечний дрон, врятувавши не одне життя наших людей", — прокоментував Сергій Стерненко.

Баражувальні боєприпаси "Ланцет" мають характерну форму через дві пари Х-подібних крил. Така конструкція робить його досить маневреним. Залежно від модифікації, "Ланцет" може нести бойову частину вагою від 1 до 3,5 кг вибухівки, що має кумулятивний ефект для пробивання броні. Дальність польоту досягає 80 км.

Як правило, ці дрони працюють у парі з розвідувальними безпілотниками, такими як "Орлан-10", Zala і SuperCam, які знаходять цілі та передають їхні координати. Потім росіяни направляють у потрібний район "Ланцет", який помічає ціль, захоплює її в електронний "приціл" і пікірує на неї зі швидкістю до 300 км/год. Після захоплення БПЛА працює автономно, тому його вже не можна зупинити засобами РЕБ.

ЗС РФ почали масово застосовувати "Ланцети" наприкінці 2022 року, і тільки за перший рік вразили понад сотню одиниць техніки та обладнання, включно з танками Leopard і гаубицями закордонного виробництва. У 2023 році великою загрозою "Ланцети" визнав Валерій Залужний, який на той момент був головнокомандувачем ЗСУ.

Дрон займає особливу нішу в російській системі озброєння, його застосовують для високоточних ударів середньої дальності і контрбатарейної боротьби. На думку деяких аналітиків, "Ланцети" компенсують РФ брак далекобійних артилерійських систем, таких як HIMARS.

У 2024 році писали, що російські дрони "Ланцет" отримали систему штучного інтелекту. Передбачається, що вона вміє розпізнавати об'єкти й атакувати їх самостійно в разі втрати зв'язку з оператором.