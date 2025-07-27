Удивительно, но работают: неожиданные гаджеты, которые подключают к смарт-телевизорам

USB-порты на смарт-телевизорах позволяют подключать различные гаджеты, обеспечивая питание и передачу данных. Люди пользуются этой возможностью и порой получают необычные результаты.

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Процесс во многом похож на подключение к компьютеру или ноутбуку. Издание Make use Of рассказало о самых неожиданных устройствах, которые подключаются к телевизорам.

Цифровой микроскоп

К телескопу с помощью специального держателя можно прикрепить камеру смартфона, чтобы удобнее рассматривать звезды. Подключение микроскопа к смарт-телевизору дает похожий эффект. Изображение выводится на большой экран, поэтому не нужно щурить один глаз, к тому же можно показать его всем в комнате.

Караоке-машины

Обычно караоке-систему подключают к обычному телевизору и подпевают музыке с телефона. Возможно, телефон подключают к телевизору через кабель или транслируют с него, но со смарт-телевизором посредник не нужен. Достаточно подключить устройство через USB-порт и установить на телевизоре приложение для караоке.

Пылесосы

Существуют ручные пылесосы для поддержания порядка на столе, которые работают от USB. Обычно их подключают к рабочему компьютеру или ноутбуку, но телевизор тоже позволяет это сделать. Когда под рукой нет тряпки, ручной пылесос становится удобным инструментом для уборки пыли вокруг тумбы под телевизором.

Стоит учитывать, что длина кабеля не позволит дотянуться до каждого уголка дома, но в качестве альтернативы USB-порт можно использовать для зарядки, если у пылесоса есть встроенная батарея. Важно помнить: для питания или зарядки любого стороннего устройства телевизор должен быть включен.

Консоль NES Classic Edition

Классические консоли прошлых поколений от Sony, Sega и Nintendo потребляют совсем немного энергии. Их потребности настолько малы, что в некоторых случаях не нужна розетка. Например, NES Classic Edition можно запустить прямо через USB-порт телевизора.

Во время игры может возникнуть неожиданная проблема: если телевизор по какой-то причине выключится, то вместе с ним выключится и консоль. Это может привести к потере прогресса в игре и потенциальной порче данных.

Картины с флешки

USB-порт можно использовать, чтобы установить на телевизор красивую заставку и превратить его в картину, когда ничего не воспроизводится. Как минимум один USB-порт на вашем Smart TV служит сервисным, то есть может и питать устройства, и передавать данные. Нужно скопировать несколько изображений на флеш-накопитель и подключить его к такому порту.

После этого можно получить доступ к файлам на флешке, выбрать нужный файл или даже создать галерею изображений. Это не самая полезная функция, но она приходится, например, владельцам магазинов, которые хотят показывать рекламу на телевизоре. Кроме картинок, это могут быть и видео.

Очистители воздуха

Розетки и удлинители в доме иногда бывают заняты, и места для зарядки устройств может не хватать. Вместо них можно использовать USB-порты телевизора. Неочевидный прибор для подключения — очиститель воздуха.

Если подключить его к телевизору, то можно не только очистить воздух, но и сэкономить место. Это будет очень полезно, если большую часть времени пользователь и его семья проводит именно перед экраном. Может возникнуть проблема с шумом, но при наличии длинного кабеля очиститель можно разместить подальше от динамиков.

Светодиодные лампочки

Внешняя подсветка для телевизоров в последнее время стала трендом в США, но некоторые люди не решаются ее установить, опасаясь, что провода, ведущие к источнику питания, будут некрасиво свисать. Однако многие светодиодные ленты подключаются через USB, и их можно присоединить к порту самого телевизора.

В идеале светодиодную ленту следует разместить вдоль задней панели телевизора, а не на стене, а затем протянуть USB-кабель к одному из его USB-портов. Там это совершенно безопасно: лента не перегреется и выключится при выключении телевизора.

Светодиодная лента на задней панели телевизора улучшает атмосферу Фото: makeuseof.com

Вентилятор

Он поможет охладить внешние устройства, например, игровые приставки. Обычно рядом размещают вентилятор Smart TV, который отводит тепло, предотвращая перегрев. Это по своей сути напоминает кулер из системного блока компьютера.

Колонки для кресел

В некоторых креслах есть встроенные колонки, а иногда люди покупают себе внешние, чтобы лучше слышать речь в фильмах, сериалах или других видео. При наличии длинного кабеля, их тоже можно питать от USB-порта телевизора, хотя сидеть придется довольно близко.

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