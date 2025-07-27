Дивно, але працюють: несподівані гаджети, які підключають до смарт-телевізорів

USB-порти на смарт-телевізорах дають змогу під'єднувати різні гаджети, забезпечуючи живлення і передачу даних. Люди користуються цією можливістю і часом отримують незвичайні результати.

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Процес багато в чому схожий на підключення до комп'ютера або ноутбука. Видання Make use Of розповіло про найнесподіваніші пристрої, які підключаються до телевізорів.

Цифровий мікроскоп

До телескопа за допомогою спеціального тримача можна прикріпити камеру смартфона, щоб зручніше розглядати зірки. Підключення мікроскопа до смарт-телевізора дає схожий ефект. Зображення виводиться на великий екран, тож не потрібно жмурити одне око, до того ж можна показати його всім у кімнаті.

Караоке-машини

Зазвичай караоке-систему під'єднують до звичайного телевізора і підспівують музиці з телефону. Можливо, телефон підключають до телевізора через кабель або транслюють з нього, але зі смарт-телевізором посередник не потрібен. Досить під'єднати пристрій через USB-порт і встановити на телевізорі додаток для караоке.

Пилососи

Існують ручні пилососи для підтримання порядку на столі, які працюють від USB. Зазвичай їх підключають до робочого комп'ютера або ноутбука, але телевізор теж дає змогу це зробити. Коли під рукою немає ганчірки, ручний пилосос стає зручним інструментом для прибирання пилу навколо тумби під телевізором.

Варто враховувати, що довжина кабелю не дасть змоги дотягнутися до кожного куточка будинку, але як альтернативу USB-порт можна використовувати для заряджання, якщо в пилососа є вбудована батарея. Важливо пам'ятати: для живлення або зарядки будь-якого стороннього пристрою телевізор має бути ввімкнений.

Консоль NES Classic Edition

Класичні консолі минулих поколінь від Sony, Sega і Nintendo споживають зовсім небагато енергії. Їхні потреби настільки малі, що в деяких випадках не потрібна розетка. Наприклад, NES Classic Edition можна запустити прямо через USB-порт телевізора.

Під час гри може виникнути несподівана проблема: якщо телевізор з якоїсь причини вимкнеться, то разом з ним вимкнеться і консоль. Це може призвести до втрати прогресу в грі та потенційного псування даних.

Картини з флешки

USB-порт можна використовувати, щоб встановити на телевізор красиву заставку і перетворити його на картину, коли нічого не відтворюється. Щонайменше один USB-порт на вашому Smart TV слугує сервісним, тобто може і живити пристрої, і передавати дані. Потрібно скопіювати кілька зображень на флеш-накопичувач і підключити його до такого порту.

Після цього можна отримати доступ до файлів на флешці, вибрати потрібний файл або навіть створити галерею зображень. Це не найкорисніша функція, але вона доводиться, наприклад, власникам магазинів, які хочуть показувати рекламу на телевізорі. Крім картинок, це можуть бути і відео.

Очищувачі повітря

Розетки і подовжувачі в будинку іноді бувають зайняті, і місця для зарядки пристроїв може не вистачати. Замість них можна використовувати USB-порти телевізора. Неочевидний прилад для підключення — очищувач повітря.

Якщо під'єднати його до телевізора, то можна не тільки очистити повітря, а й заощадити місце. Це буде дуже корисно, якщо більшу частину часу користувач і його сім'я проводить саме перед екраном. Може виникнути проблема з шумом, але за наявності довгого кабелю очищувач можна розмістити подалі від динаміків.

Світлодіодні лампочки

Зовнішнє підсвічування для телевізорів останнім часом стало трендом у США, але деякі люди не наважуються його встановити, побоюючись, що дроти, які ведуть до джерела живлення, будуть некрасиво звисати. Однак багато світлодіодних стрічок підключаються через USB, і їх можна приєднати до порту самого телевізора.

В ідеалі світлодіодну стрічку слід розмістити вздовж задньої панелі телевізора, а не на стіні, а потім протягнути USB-кабель до одного з його USB-портів. Там це абсолютно безпечно: стрічка не перегріється і вимкнеться під час вимкнення телевізора.

Світлодіодна стрічка на задній панелі телевізора покращує атмосферу Фото: makeuseof.com

Вентилятор

Він допоможе охолодити зовнішні пристрої, наприклад, ігрові приставки. Зазвичай поруч розміщують вентилятор Smart TV, який відводить тепло, запобігаючи перегріванню. Це за своєю суттю нагадує кулер із системного блоку комп'ютера.

Колонки для крісел

У деяких кріслах є вбудовані колонки, а іноді люди купують собі зовнішні, щоб краще чути мову у фільмах, серіалах чи інших відео. За наявності довгого кабелю, їх теж можна живити від USB-порту телевізора, хоча сидіти доведеться досить близько.

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