Самые бесполезные в истории технологий: гаджеты, которые никогда не были нужны (фото)

Селфи-тостер, горшок для малышей с планшетом, камень с подключением по USB-кабелю, не несущий никакой функции — и это далеко не все странные гаджеты в этом списке.

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В данную подборку вошли самые бесполезные (и смешные) изобретений в истории технологий — доказательство того, что не каждой идее стоит увидеть свет, пишет SHORE teams на linkedin.com.

Холодильник с поддержкой Twitter

Холодильник с поддержкой Twitter Фото: wsj.net

Вы когда-нибудь хотели, чтобы ваш холодильник твитил о своих обновлениях? Нет? Большинство людей тоже. Это необычное устройство позволяло пользователям публиковать сообщения вроде: "Кончилось молоко! #FridgeGoals". Хотя это может показаться забавным, его практическая ценность была… сомнительной.

Тостер-селфи

Тостер, делающий тосты с портретами селфи Фото: Martin Godwin/The Guardian

Представьте, что вы просыпаетесь и видите тост с вашим лицом. Тостер-селфи позволяет загрузить фотографию, которую он затем "печатает" на хлебе, используя разную степень нагрева. Хотя это, безусловно, забавно, трудно спорить с тем, что завтрак действительно нуждается в таком уровне персонализации.

USB Pet Rock

Устройство USB Pet Rock

Мода на камни-питомцы из 1970-х годов на короткое время вернулась в цифровую реальность с USB Pet Rock. Этот гаджет выглядел как камень с USB-разъемом, но не выполнял абсолютно никакой функции. Создатели позиционировали его как средство для снятия стресса и повод для разговоров, хотя, вероятно, большинство пользователей остались в недоумении.

4. "Умный" зонт

"Умный" зонт Oombrella Фото: Oombrella

Этот "умный" зонт, как утверждала компания Oombrella, предупредит о приближении дождя даже если вы случайно забудете его. Хотя идея синхронизации зонта с приложением погоды или GPS была задумана с добрыми намерениями, она показалась немного излишне изобретательной по сравнению с простым решением: выглянуть на улицу, посмотреть погоду на смартфоне или взять с собой обычный зонт на всякий случай.

5. iPotty для малышей

Горшок с планшетом iPotty Фото: thisisgoodgood.com

Зачем зацикливаться на приучении к горшку, если малыш может одновременно листать любимые приложения? iPotty — небольшой горшок с держателем для планшета — был задуман, чтобы развлекать детей во время походов в туалет. Критики утверждали, что он размывает грань между удобством и зависимостью от экранов. Это скорее мэм, чем действительно нужный гаджет, говорили они.

Ранее мы писали о том, что эксперты назвали самую бессмысленную домашнюю технику. Специалисты собрали самые переоцененные, по их мнению, электронные приспособления — от фритюрниц до зубных щеток.