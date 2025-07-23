Это не покупайте: эксперты назвали самую бессмысленную домашнюю технику

Эксперты собрали самые переоцененные, по их мнению, электронные приспособления для дома.

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Есть целая серия «умных» устройств, которые на деле оказываются довольно глупыми, пишет slashgear.com.

Электрические солонки и перечницы

Напрасная трата денег, считают специалисты. Обычные, не подключенные к интернету приборы справляются со своей задачей ничуть не хуже, а стоят намного дешевле.

Такие электрические мельницы для соли и перца могут пригодиться разве что в ситуации, когда подвижность рук ограничена (возможно и временно, в связи с травмой). Но, как и любое электронное устройство, они требуют подзарядки – и вы можете попасть в глупое положение, когда во время приготовления ужина обнаружите, что забыли зарядить солонку.

Хлебопечки

Конечно, можно впечатляться рекламой, где вовсю расхваливают вкус домашнего хлеба, но на практике самостоятельное выпекание может оказаться очень утомительным занятием.

К тому же, идеальный хлеб у вас получится не сразу. Подумайте, готовы ли вы тратить на процесс самосовершенствования силы и время – или все же лучше купить в магазине тот хлеб, который вам нравится (в крайнем случае – воспользоваться для выпекания духовкой).

Фритюрницы

Еще один сомнительное кухонное приспособление. Жареная еда вообще не полезна, напоминают эксперты, – а возиться с фритюрницей, которую надо очистить от масла, придется долго.

Между прочим, и хлебопечки, и фритюрницы стоят дорого – а как показывает практика, обычно они используются несколько раз после покупки, а потом стоят без дела.

Бесконтактные дозаторы

Считается, что это приспособление гигиеничное – мол, в общественных местах не хочется лишний раз прикасаться к ручкам смесителей, дозаторам мыла и рулонам бумажных полотенец, до которых уже дотрагивались неизвестные люди.

Любое «свободное от рук» устройство — своего рода миф, подчеркивают специалисты. Вы можете не прикасаться к дозатору каждый раз, когда моете руки, но со временем он загрязнится и запылится, и вам придётся его чистить. Обычные дозаторы чистить не надо, к тому же, всегда есть альтернатива в виде кускового мыла.

Зубные щетки с поддержкой Bluetooth

Трудно представить, кому могли бы реально понадобиться данные о собственных привычках чистки зубов – например, как долго вы чистите зубы, с какой силой надавливаете и прочее. Если вдруг все это действительно вас интересует – тогда вам нужна зубная щётка с Bluetooth, но в других случаях можете и дальше спокойно обходиться и без нее, и без лишней информации.

Ранее Фокус писал о том, какие гаджеты могут замедлять ваш Wi-Fi. В список невольных «вредителей» попали микроволновки, зеркала, Bluetooth-устройства и даже аквариумы.

Также сообщалось о недорогих устройств для охлаждения в доме и на улице. Можно, например, поставить портативный кондиционер, а для комфортного сна в жаркий сезон взять матрас с водяным охлаждением.