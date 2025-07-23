Це не купуйте: експерти назвали найбезглуздішу домашню техніку

Експерти зібрали найбільш переоцінені, на їхню думку, електронні пристосування для дому.

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Є ціла серія "розумних" пристроїв, які на ділі виявляються досить дурними, пише slashgear.com.

Електричні сільнички та перечниці

Марна трата грошей, вважають фахівці. Звичайні, не під'єднані до інтернету прилади справляються зі своїм завданням нітрохи не гірше, а коштують набагато дешевше.

Такі електричні млини для солі та перцю можуть стати в пригоді хіба що в ситуації, коли рухливість рук обмежена (можливо, й тимчасово, у зв'язку з травмою). Але, як і будь-який електронний пристрій, вони вимагають підзарядки — і ви можете потрапити в дурне становище, коли під час приготування вечері виявите, що забули зарядити сільничку.

Хлібопічки

Звичайно, можна вражатися рекламою, де щосили розхвалюють смак домашнього хліба, але на практиці самостійне випікання може виявитися дуже виснажливим заняттям.

До того ж, ідеальний хліб у вас вийде не відразу. Подумайте, чи готові ви витрачати на процес самовдосконалення сили та час — чи все ж таки краще купити в магазині той хліб, який вам до вподоби (у крайньому разі — скористатися для випікання духовкою).

Фритюрниці

Ще одне сумнівне кухонне пристосування. Смажена їжа взагалі не корисна, нагадують експерти, — а возитися з фритюрницею, яку треба очистити від олії, доведеться довго.

Між іншим, і хлібопічки, і фритюрниці коштують дорого — а як показує практика, зазвичай їх використовують кілька разів після купівлі, а потім стоять без діла.

Безконтактні дозатори

Вважають, що це пристосування гігієнічне — мовляв, у громадських місцях не хочеться зайвий раз торкатися ручок змішувачів, дозаторів мила і рулонів паперових рушників, до яких уже доторкалися невідомі люди.

Будь-який "вільний від рук" пристрій — свого роду міф, підкреслюють фахівці. Ви можете не торкатися до дозатора щоразу, коли миєте руки, але з часом він забрудниться і запилиться, і вам доведеться його чистити. Звичайні дозатори чистити не треба, до того ж, завжди є альтернатива у вигляді кускового мила.

Зубні щітки з підтримкою Bluetooth

Важко уявити, кому могли б реально знадобитися дані про власні звички чищення зубів — наприклад, як довго ви чистите зуби, з якою силою натискаєте та інше. Якщо раптом усе це справді вас цікавить — тоді вам потрібна зубна щітка з Bluetooth, але в інших випадках можете й далі спокійно обходитися і без неї, і без зайвої інформації.

Раніше Фокус писав про те, які гаджети можуть уповільнювати ваш Wi-Fi. До списку мимовільних "шкідників" потрапили мікрохвильовки, дзеркала, Bluetooth-пристрої і навіть акваріуми.

Також повідомлялося про недорогі пристрої для охолодження в будинку і на вулиці. Можна, наприклад, поставити портативний кондиціонер, а для комфортного сну в спекотний сезон узяти матрац із водяним охолодженням.