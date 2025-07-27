Найбезглуздіші в історії технологій: гаджети, які ніколи не були потрібні (фото)

Селфі-тостер, горщик для малюків із планшетом, камінь із підключенням через USB-кабель, що не має жодної функції, — і це далеко не всі дивні гаджети в цьому списку.

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Холодильник із підтримкою Twitter

Холодильник із підтримкою Twitter Фото: wsj.net

Ви коли-небудь хотіли, щоб ваш холодильник твітив про свої оновлення? Ні? Більшість людей теж. Цей незвичайний пристрій давав змогу користувачам публікувати повідомлення на кшталт: "Скінчилося молоко! #FridgeGoals". Хоча це може здатися кумедним, його практична цінність була... сумнівною.

Тостер-селфі

Тостер, що робить тости з портретами селфі Фото: Martin Godwin/The Guardian

Уявіть, що ви прокидаєтеся і бачите тост із вашим обличчям. Тостер-селфі дає змогу завантажити фотографію, яку він потім "друкує" на хлібі, використовуючи різний ступінь нагрівання. Хоча це, безумовно, кумедно, важко сперечатися з тим, що сніданок дійсно потребує такого рівня персоналізації.

USB Pet Rock

Пристрій USB Pet Rock

Мода на камені-вихованці з 1970-х років на короткий час повернулася в цифрову реальність з USB Pet Rock. Цей гаджет мав вигляд каменю з USB-роз'ємом, але не виконував абсолютно ніякої функції. Творці позиціонували його як засіб для зняття стресу і привід для розмов, хоча, ймовірно, більшість користувачів залишилися здивованими.

4. "Розумна" парасолька

"Розумна" парасолька Oombrella Фото: Oombrella

Ця "розумна" парасолька, як стверджувала компанія Oombrella, попередить про наближення дощу навіть якщо ви випадково забудете її. Хоча ідея синхронізації парасольки з додатком погоди або GPS була задумана з добрими намірами, вона здалася дещо надмірно винахідливою порівняно з простим рішенням: визирнути на вулицю, подивитися погоду на смартфоні або взяти з собою звичайну парасольку про всяк випадок.

5. iPotty для малюків

Горщик із планшетом iPotty Фото: thisisgoodgood.com

Навіщо зациклюватися на привчанні до горщика, якщо малюк може одночасно гортати улюблені додатки? iPotty — невеликий горщик із тримачем для планшета — був задуманий, щоб розважати дітей під час походів у туалет. Критики стверджували, що він розмиває межу між зручністю і залежністю від екранів. Це скоріше мем, ніж дійсно потрібний гаджет, говорили вони.

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