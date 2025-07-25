Как спрятать провода от телевизора, не портя стены: 5 советов от экспертов (фото)

Ничто не портит внешний вид домашнего кинотеатра, как провода, свисающие снизу. Лучший вариант — использовать систему управления кабелями, чтобы скрыть их.

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Чтобы домашний кинотеатр выглядел максимально привлекательно, существует несколько недорогих и простых способов спрятать телевизионные провода, не врезая их в стены, пишет hellotech.com.

Зажимы спрячут провода за подставкой для телевизора

Если ваш телевизор стоит на подставке, вы можете легко спрятать провода с помощью зажимов. Небольшие пластиковые зажимы обычно имеют клейкую основу, поэтому их можно прикрепить к задней части мебели, не беспокоясь о повреждении.

Зажимы спрячут провода за подставкой для телевизора Фото: Amazon

Все, что нужно сделать, это разместить зажимы для шнура на задней части мебели и протянуть провода к розетке. Это также поможет предотвратить запутывание проводов.

Стяжки для подвешивания проводов

Если у телевизионной тумбы есть свободное пространство внизу, вы можете использовать стяжки, чтобы провода не касались пола. Нужно смотать провода и закрепить их стяжкой. Однако убедитесь, что натяжение достаточное, чтобы выдвинуть телевизионную тумбу и получить доступ к проводам.

Если вы не хотите каждый раз обрезать стяжки, когда нужно передвинуть провод, можно использовать стяжки на липучке. А если хотите сэкономить еще больше места, то используйте удлинитель, позволяющий подключать кабели сбоку. Это также может удвоить или утроить количество розеток, к которым можно подключить различные устройства.

Используйте кабельный органайзер

Кабельный органайзер — это небольшой пластиковый короб, чтобы скрыть провода и даже небольшой сетевой фильтр.

Органайзер для проводов Фото: Amazon

Самым лучшим является короб с отверстиями или прорезями по бокам, чтобы можно было прокладывать кабели в разных направлениях. После укладки его нужно накрыть крышкой, чтобы скрыть кабели и сделать их недоступными для детей и домашних животных.

Набор для прокладки кабелей по стене

Если телевизор закреплен на стене, можно использовать набор для скрытой прокладки, чтобы скрыть провода, не прорезая стену. Этот тип короба обычно имеет клейкую основу, поэтому он легко прикрепится к стене, не повреждая ее. После крепления вы сможете спрятать телевизионные и другие провода, прежде чем защелкнуть крышку.

Набор для прокладки кабелей по стене Фото: Amazon

Для дополнительного эффекта можно покрасить кабельный канал в тот же цвет, что и стена (или наклеить кусочек таких же обоев), чтобы он не выделялся на ее фоне.

Используйте плинтусный канал

Если розетки находятся не за тумбой под телевизор, стоит использовать плинтусный канал, чтобы скрыть провода, не врезая их в стену. Этот тип канала устанавливается непосредственно над плинтусом. Обычно он имеет клейкую основу и изготовлен из пластика, поэтому его можно обрезать до нужного размера.

Плинтусный канал будет прекрасно смотреться на стене, и никто даже не заметит его присутствия. А если обрезать его под углом 45 градусов, то можно будет проложить кабели по углам. Эти каналы доступны в различных цветах, подходящих к большинству плинтусов, или можно самому покрасить их в тон стен.

Дополнительным преимуществом может стать использование предмета мебели, чтобы скрыть провода в месте их выхода и подключения к стене. Таким образом, никто не догадается, что провода спрятаны в плинтусе.

Ранее мы писали, что в первом квартале 2025 года компания Skyworth опередила Sony и вошла в пятерку брендов с лучшими продажами телевизоров. Другими лидерами стали Samsung, LG, Hisense и TCL.