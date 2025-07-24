Загадочный игрок ворвался в топ-5 брендов телевизоров, вытеснив Sony: что о нем известно

В первом квартале 2025 года компания Skyworth опередила Sony и вошла в пятерку брендов с лучшими продажами телевизоров.

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Другими лидерами стали Samsung, LG, Hisense и TCL. Об этом свидетельствует отчет исследовательской компании Ombia.

Мировой рынок телевизоров продемонстрировал признаки восстановления в первом квартале 2025 года. По данным Omdia, за этот период мировые поставки телевизоров достигли 47,48 млн единиц, что на 2,4% больше в годовом исчислении — это первый квартальный рост с 2021 года.

Samsung продолжила доминировать в сегментах премиальных и сверхбольших телевизоров. Hisense заняла первое место по мировым объемам продаж телевизоров с диагональю экрана 100 дюймов и более, телевизоров MiniLED и лазерных телевизоров. Однако всех удивила китайская компания, которая вошла в пятерку лидеров, обойдя Sony.

Китайская компания Skyworth увеличила долю на мировом рынке телевизоров до 5,3%, а объемы поставок увеличила на 12% в годовом выражении — до 47,5 миллиона устройств. Сейчас она предлагает более 20 серий телевизоров, которые насчитывают более 50 моделей.

В своем пресс-релизе Skyworth объяснила причину успеха тем, что решила ключевые проблемы в области дизайна ультратонких телевизоров (walpapper или "обои") благодаря своей запатентованной технологии тонкого рассеивания тепла. В частности, она одной из первых начала выпускать телевизоры с технологией подсветки Mini LED. Недавно модель G7E Pro от Skyworth получила награду 2025 China High Picture Quality TV.

В 2024 году компания заняла первое место по объему продаж в Китае, как в сегменте 100-дюймовых ЖК-телевизоров, так и в сегменте "обоев", а также достигла самых высоких в отрасли темпов роста в сегменте MiniLED. Во время акции 6.18 в 2025 году продажи ультратонких телевизоров В своем пресс-релизе Skyworth выросли на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такой стремительный рост компания демонстрирует уже третий год подряд.

Ранее эксперты порекомендовали, какой Mini LED телевизор лучше купить в 2025 году. В списке не оказалось ни одной модели Skyworth, зато есть Sony Bravia 7.

В 2021 году телевизоры Skyworth уличили в шпионаже. Владельцы заметили, что они регулярно сканируют окрестности на предмет наличия других устройств, подключенных к Wi-Fi.