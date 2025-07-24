Загадковий гравець увірвався в топ 5 брендів телевізорів, витіснивши Sony: що про нього відомо

У першому кварталі 2025 року компанія Skyworth випередила Sony та увійшла до п'ятірки брендів із найкращими продажами телевізорів.

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Іншими лідерами стали Samsung, LG, Hisense і TCL. Про це свідчить звіт дослідницької компанії Ombia.

Світовий ринок телевізорів продемонстрував ознаки відновлення в першому кварталі 2025 року. За даними Omdia, за цей період світові поставки телевізорів досягли 47,48 млн одиниць, що на 2,4% більше в річному обчисленні — це перше квартальне зростання з 2021 року.

Samsung продовжила домінувати в сегментах преміальних і надвеликих телевізорів. Hisense посіла перше місце за світовими обсягами продажів телевізорів з діагоналлю екрана 100 дюймів і більше, телевізорів MiniLED і лазерних телевізорів. Однак усіх здивувала китайська компанія, яка увійшла до п'ятірки лідерів, обійшовши Sony.

Китайська компанія Skyworth збільшила частку на світовому ринку телевізорів до 5,3%, а обсяги поставок збільшила на 12% у річному вираженні — до 47,5 мільйона пристроїв. Наразі вона пропонує понад 20 серій телевізорів, які налічують понад 50 моделей.

У своєму прес-релізі Skyworth пояснила причину успіху тим, що розв'язала ключові проблеми в галузі дизайну ультратонких телевізорів (walpapper або "шпалери") завдяки своїй запатентованій технології тонкого розсіювання тепла. Зокрема, вона однією з перших почала випускати телевізори з технологією підсвічування Mini LED. Нещодавно модель G7E Pro від Skyworth отримала нагороду 2025 China High Picture Quality TV.

У 2024 році компанія посіла перше місце за обсягом продажів у Китаї, як у сегменті 100-дюймових РК-телевізорів, так і в сегменті "шпалер", а також досягла найвищих у галузі темпів зростання в сегменті MiniLED. Під час акції 6.18 у 2025 році продажі ультратонких телевізорів У своєму пресрелізі Skyworth зросли на 120% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Таке стрімке зростання компанія демонструє вже третій рік поспіль.

Раніше експерти порекомендували, який Mini LED телевізор краще купити у 2025 році. У списку не виявилося жодної моделі Skyworth, зате є Sony Bravia 7.

У 2021 році телевізори Skyworth викрили в шпигунстві. Власники помітили, що вони регулярно сканують околиці на предмет наявності інших пристроїв, підключених до Wi-Fi.