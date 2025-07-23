Який Mini LED телевізор краще купити: експерти порівняли популярні моделі (фото)

Придбання Mini LED телевізора, який би відповідав всім вашим потребам, може бути складним завданням. Експерти пропонують розглянути дві моделі: LG QNED93 та Sony Bravia 7.

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LG QNED93 та Sony Bravia 7 використовують мініатюрне світлодіодне підсвічування з зонами локального затемнення, але їхні підходи до якості зображення, підключення та зручності користувача відрізняються. Детальний огляд двох моделей опублікував портал What Hi-Fi?.

LG QNED93 проти Sony Bravia 7: характеристики та підключення

Обидві моделі підтримують HDR10, HLG та Dolby Vision та не сумісні з HDR10+. При цьому телевізори відрізняються підходом до смартплатформи та HDMI-з'єднаннями.

LG webOS 25 пропонує функції штучного інтелекту, такі як розпізнавання голосу для різних членів сім'ї для персоналізованих рекомендацій, а система AI Concierge обіцяє вивчати звички користувача щодо перегляду контенту.

LG QNED93 Фото: What Hi-Fi?

Телевізор Sony пропонує калібровані режими для Netflix, Prime Video та Sony Pictures Core, які автоматично налаштовують параметри зображення відповідно до намірів творців. Оглядач також відмітив сертифікацію IMAX Enhanced та сумісність з Perfect for PlayStation 5.

При цьому автор вважає LG кращим вибором для геймерів. Усі чотири його порти HDMI підтримують повну специфікацію 2.1, що дозволяє грати в ігри з роздільною здатністю 4K/144 Гц (та 4K/120 Гц) лише з затримкою введення 9,6 мс. Водночас Sony пропонує 4K/120 Гц через два з чотирьох портів HDMI з більшою затримкою введення 17,9 мс.

Вибір експерта — LG QNED93.

LG QNED93 проти Sony Bravia 7: дизайн та збірка

LG QNED93 має центральну систему кріплення з прямокутною основою, яка підтримується двома тоненькими опорами. Це рішення зменшує візуальне відволікання і вимагає менше місця на меблях, ніж традиційні кутові опори. Дисплей має текстуроване сріблясте покриття на зовнішніх краях, а відносно плоска задня поверхня добре підходить для настінного монтажу.

LG QNED93 Фото: What Hi-Fi?

Своєю чергою Sony Bravia 7 продовжує традицію бренду щодо плоских екранів і рамок. Система ніжок, що входить до комплекту, пропонує чотири варіанти конфігурації — розміщення в широкому куті або централізоване розташування. Кожен варіант доступний у низькому або піднятому варіантах для встановлення саундбара.

Sony Bravia 7 Фото: What Hi-Fi?

"Загалом, обидва телевізори виглядають належним чином, з практичними підставками, які повинні зробити їх легко підходящими для більшості домашніх налаштувань", — зазначив автор.

Вибір експерта — нічия.

LG QNED93 проти Sony Bravia 7: зображення

Модель LG використовує виключно технологію панелей VA у 65-дюймовій версії. Усі інші розміри екранів продовжують використовувати традиційні IPS-панелі LG, які не можуть похвалитись аналогічною контрастністю.

Що стосується 65-дюймового екрану QNED93, він має 486 зон локального затемнення, що є суттєвим покращенням порівняно з попередніми моделями РК-дисплеїв LG. Нова система Dynamic QNED Pro Colour також замінює традиційну технологію квантових точок флуоресцентними елементами. Дисплей також добре відображає чорні темні сцени, усуваючи сірий, зелений або синє відтінки, які були характерні для РК-дисплеїв.

LG QNED93 Фото: What Hi-Fi?

Водночас 55-дюймова версія Sony використовує підсвічування Mini LED з понад 300 зонами локального затемнення, яке керується системою Sony XR Backlight Master Drive. Поєднання технології Mini LED та покращення квантових точок за допомогою Triluminos Pro забезпечує широку кольорову гаму, зберігаючи при цьому точність для різних типів контенту.

Sony Bravia 7 Фото: What Hi-Fi?

У LG оглядач виявив незначне розмиття під час складних сцен зі змішаним освітленням, епізодичні коливання базової яскравості під час переходів між сценами та вузьку смугу розмитості по краях під час яскравого контенту.

Для порівняння, Sony Bravia 7 зберігає як глибокі чорні кольори, так і яскраві світлі тони в сценах зі змішаним освітленням. На темному фоні навколо яскравих об'єктів спостерігається мінімальне розмиття, а продуктивність постійно контролюється для всіх типів контенту.

Вибір експерта — Sony Bravia 7.

LG QNED93 проти Sony Bravia 7: звук

Телевізор LG використовує технологію обробки звуку AI Sound Pro, що обіцяє віртуальне відтворення 9.1.2 каналів з інтеграцією WOW Orchestra для сумісних саундбарів. При цьому вбудовані динаміки мають деякі проблеми зі звуком, видаючи гудіння та потріскування навіть на помірних рівнях гучності.

Модель Sony отримала акустичну мультиаудіосистему потужністю 40 Вт з двома повнодіапазонними фазоінверторними драйверами та двома високочастотними динаміками. Автоматичне калібрування звуку оптимізує акустику приміщення, а динаміки відтворюють звук без спотворень.

"Одним словом, Sony забезпечує значно кращу вбудовану аудіопродуктивність, і, як і всі телевізори, обидві моделі виграли б від окремої зовнішньої аудіосистеми, як-от один з найкращих саундбарів", — підсумував експерт.

Вибір автора — Sony Bravia 7.

LG C5 проти Sony Bravia 8: підсумок

Як зазначає оглядач, телевізор LG QNED93 став першим справді конкурентоспроможним РК-телевізором компанії, однак хорошу контрастність можна отримати лише на 65-дюймовій версії. Окрім того, навіть 65-дюймова модель має деякі невідповідності зображення та поганий вбудований звук.

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Що стосується Sony Bravia 7, цей телевізор забезпечує більш стабільну та надійну роботу. Він також може запропонувати кращий звук та повноцінну інтелектуальну платформу.

"Отже, для більшості людей перемагає більш повний пакет від Sony. Але якщо ви саме шукаєте 65-дюймовий ігровий монітор з належним чорним, LG запропонувала телевізор без OLED-технології, який варто розглянути", — підсумував автор.

Нагадаємо, експерти назвали OLED-телевізор з найкращою якістю зображення у 2025 році.

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