Какой Mini LED телевизор лучше купить: эксперты сравнили популярные модели (фото)

Приобретение Mini LED телевизора, который бы отвечал всем вашим потребностям, может быть сложной задачей. Эксперты предлагают рассмотреть две модели: LG QNED93 и Sony Bravia 7.

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LG QNED93 и Sony Bravia 7 используют миниатюрную светодиодную подсветку с зонами локального затемнения, но их подходы к качеству изображения, подключению и удобству пользователя отличаются. Детальный обзор двух моделей опубликовал портал What Hi-Fi?

LG QNED93 против Sony Bravia 7: характеристики и подключение

Обе модели поддерживают HDR10, HLG и Dolby Vision и не совместимы с HDR10+. При этом телевизоры отличаются подходом к смарт-платформе и HDMI-соединениями.

LG webOS 25 предлагает функции искусственного интеллекта, такие как распознавание голоса для различных членов семьи для персонализированных рекомендаций, а система AI Concierge обещает изучать привычки пользователя в отношении просмотра контента.

LG QNED93 Фото: What Hi-Fi?

Телевизор Sony предлагает калиброванные режимы для Netflix, Prime Video и Sony Pictures Core, которые автоматически настраивают параметры изображения в соответствии с намерениями создателей. Обозреватель также отметил сертификацию IMAX Enhanced и совместимость с Perfect for PlayStation 5.

При этом автор считает LG лучшим выбором для геймеров. Все четыре его порта HDMI поддерживают полную спецификацию 2.1, что позволяет играть в игры с разрешением 4K/144 Гц (и 4K/120 Гц) только с задержкой ввода 9,6 мс. В то же время Sony предлагает 4K/120 Гц через два из четырех портов HDMI с большей задержкой ввода 17,9 мс.

Выбор эксперта — LG QNED93.

LG QNED93 против Sony Bravia 7: дизайн и сборка: дизайн и сборка

LG QNED93 имеет центральную систему крепления с прямоугольным основанием, которое поддерживается двумя тоненькими опорами. Это решение уменьшает визуальное отвлечение и требует меньше места на мебели, чем традиционные угловые опоры. Дисплей имеет текстурированное серебристое покрытие на внешних краях, а относительно плоская задняя поверхность хорошо подходит для настенного монтажа.

LG QNED93 Фото: What Hi-Fi?

В свою очередь Sony Bravia 7 продолжает традицию бренда в отношении плоских экранов и рамок. Входящая в комплект система ножек предлагает четыре варианта конфигурации — размещение в широком углу или централизованное расположение. Каждый вариант доступен в низком или приподнятом вариантах для установки саундбара.

Sony Bravia 7 Фото: What Hi-Fi?

"В общем, оба телевизора выглядят должным образом, с практичными подставками, которые должны сделать их легко подходящими для большинства домашних настроек", — отметил автор.

Выбор эксперта — ничья.

LG QNED93 против Sony Bravia 7: изображение LG QNED93 против Sony Bravia 7: изображение

Модель LG использует исключительно технологию панелей VA в 65-дюймовой версии. Все остальные размеры экранов продолжают использовать традиционные IPS-панели LG, которые не могут похвастаться аналогичной контрастностью.

Что касается 65-дюймового экрана QNED93, он имеет 486 зон локального затемнения, что является существенным улучшением по сравнению с предыдущими моделями ЖК-дисплеев LG. Новая система Dynamic QNED Pro Colour также заменяет традиционную технологию квантовых точек флуоресцентными элементами. Дисплей также хорошо отображает черные темные сцены, устраняя серый, зеленый или синий оттенки, которые были характерны для ЖК-дисплеев.

LG QNED93 Фото: What Hi-Fi?

В то же время 55-дюймовая версия Sony использует подсветку Mini LED с более чем 300 зонами локального затемнения, которая управляется системой Sony XR Backlight Master Drive. Сочетание технологии Mini LED и улучшения квантовых точек с помощью Triluminos Pro обеспечивает широкую цветовую гамму, сохраняя при этом точность для различных типов контента.

Sony Bravia 7 Фото: What Hi-Fi?

В LG обозреватель обнаружил незначительное размытие во время сложных сцен со смешанным освещением, эпизодические колебания базовой яркости во время переходов между сценами и узкую полосу размытости по краям во время яркого контента.

Для сравнения, Sony Bravia 7 сохраняет как глубокие черные цвета, так и яркие светлые тона в сценах со смешанным освещением. На темном фоне вокруг ярких объектов наблюдается минимальное размытие, а производительность постоянно контролируется для всех типов контента.

Выбор эксперта — Sony Bravia 7.

LG QNED93 против Sony Bravia 7: звук

Телевизор LG использует технологию обработки звука AI Sound Pro, обещающую виртуальное воспроизведение 9.1.2 каналов с интеграцией WOW Orchestra для совместимых саундбаров. При этом встроенные динамики имеют некоторые проблемы со звуком, выдавая гудение и потрескивание даже на умеренных уровнях громкости.

Модель Sony получила акустическую мультиаудиосистему мощностью 40 Вт с двумя полнодиапазонными фазоинверторными драйверами и двумя высокочастотными динамиками. Автоматическая калибровка звука оптимизирует акустику помещения, а динамики воспроизводят звук без искажений.

"Одним словом, Sony обеспечивает значительно лучшую встроенную аудиопроизводительность, и, как и все телевизоры, обе модели выиграли бы от отдельной внешней аудиосистемы, например один из лучших саундбаров", — подытожил эксперт.

Выбор автора — Sony Bravia 7.

LG C5 против Sony Bravia 8: итог: LG C5 против Sony Bravia 8: итог

Как отмечает обозреватель, телевизор LG QNED93 стал первым действительно конкурентоспособным ЖК-телевизором компании, однако хорошую контрастность можно получить только на 65-дюймовой версии. Кроме того, даже 65-дюймовая модель имеет некоторые несоответствия изображения и плохой встроенный звук.

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Что касается Sony Bravia 7, этот телевизор обеспечивает более стабильную и надежную работу. Он также может предложить лучший звук и полноценную интеллектуальную платформу.

"Итак, для большинства людей выигрывает более полный пакет от Sony. Но если вы именно ищете 65-дюймовый игровой монитор с надлежащим черным, LG предложила телевизор без OLED-технологии, который стоит рассмотреть", — подытожил автор.

Напомним, эксперты назвали OLED-телевизор с лучшим качеством изображения в 2025 году.

Фокус также сообщал, что новый телевизор Hisense оказался лучше любого другого по одному ключевому параметру.