Як заховати дроти від телевізора, не псуючи стіни: 5 порад від експертів (фото)

Ніщо не псує зовнішній вигляд домашнього кінотеатру, як дроти, що звисають знизу. Найкращий варіант — використовувати систему керування кабелями, щоб приховати їх.

Related video

Щоб домашній кінотеатр мав максимально привабливий вигляд, існує кілька недорогих і простих способів заховати телевізійні дроти, не врізаючи їх у стіни, пише hellotech.com.

Затискачі сховають дроти за підставкою для телевізора

Якщо ваш телевізор стоїть на підставці, ви можете легко заховати дроти за допомогою затискачів. Невеликі пластикові затискачі зазвичай мають клейку основу, тому їх можна прикріпити до задньої частини меблів, не турбуючись про пошкодження.

Затискачі сховають дроти за підставкою для телевізора Фото: Amazon

Усе, що потрібно зробити, це розмістити затискачі для шнура на задній частині меблів і протягнути дроти до розетки. Це також допоможе запобігти заплутуванню дротів.

Стяжки для підвішування проводів

Якщо у телевізійної тумби є вільний простір унизу, ви можете використовувати стяжки, щоб дроти не торкалися підлоги. Потрібно змотати дроти і закріпити їх стяжкою. Однак переконайтеся, що натяг достатній, щоб висунути телевізійну тумбу й отримати доступ до дротів.

Якщо ви не хочете щоразу обрізати стяжки, коли потрібно пересунути дріт, можна використовувати стяжки на липучці. А якщо хочете заощадити ще більше місця, то використовуйте подовжувач, що дає змогу під'єднувати кабелі збоку. Це також може подвоїти або потроїти кількість розеток, до яких можна підключити різні пристрої.

Використовуйте кабельний органайзер

Кабельний органайзер — це невеликий пластиковий короб, щоб приховати дроти і навіть невеликий мережевий фільтр.

Органайзер для проводів Фото: Amazon

Найкращим є короб з отворами або прорізами з боків, щоб можна було прокладати кабелі в різних напрямках. Після укладання його потрібно накрити кришкою, щоб приховати кабелі та зробити їх недоступними для дітей і домашніх тварин.

Набір для прокладання кабелів по стіні

Якщо телевізор закріплений на стіні, можна використовувати набір для прихованої прокладки, щоб приховати дроти, не прорізаючи стіну. Цей тип короба зазвичай має клейку основу, тому він легко прикріпиться до стіни, не пошкоджуючи її. Після кріплення ви зможете заховати телевізійні та інші дроти, перш ніж замкнути кришку.

Набір для прокладання кабелів по стіні Фото: Amazon

Для додаткового ефекту можна пофарбувати кабельний канал у той самий колір, що й стіна (або наклеїти шматочок таких самих шпалер), щоб він не виділявся на її тлі.

Використовуйте плінтусний канал

Якщо розетки розташовані не за тумбою під телевізор, варто використовувати плінтусний канал, щоб приховати дроти, не врізаючи їх у стіну. Цей тип каналу встановлюється безпосередньо над плінтусом. Зазвичай він має клейку основу і виготовлений із пластику, тому його можна обрізати до потрібного розміру.

Плінтусний канал матиме чудовий вигляд на стіні, і ніхто навіть не помітить його присутності. А якщо обрізати його під кутом 45 градусів, то можна буде прокласти кабелі по кутах. Ці канали доступні в різних кольорах, що пасують до більшості плінтусів, або можна самому пофарбувати їх у тон стін.

Додатковою перевагою може стати використання предмета меблів, щоб приховати дроти в місці їхнього виходу і підключення до стіни. Таким чином, ніхто не здогадається, що дроти заховані в плінтусі.

Раніше ми писали, що в першому кварталі 2025 року компанія Skyworth випередила Sony і увійшла до п'ятірки брендів із найкращими продажами телевізорів. Іншими лідерами стали Samsung, LG, Hisense і TCL.