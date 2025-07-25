Большое обновление ChatGPT: когда оно состоится и чего стоит ожидать пользователям

Слухи о новой версии ChatGPT от OpenAI ходили уже давно, но официальный выпуск все время откладывался. И вот наконец-то стала известна его ориентировочная дата.

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OpenAI может запустить GPT-5 уже в начале августа, пишет phonearena.com. Как отмечает издание, еще в феврале этого года генеральный директор OpenAI Сэм Альтман говорил, что GPT-5 «объединит многие технологии OpenAI».

Компания OpenAI планирует выпустить основную версию GPT-5 вместе с мини- и нано-версиями. Основная комбинированная версия и мини-версия GPT-5 могут быть доступны как через ChatGPT, так и через API, в то время как нано-версия может быть ограничена только доступом через API.

Также OpenAI стремится к комбинированию своих моделей для повышения их функциональности. Главная цель компании — создание системы общего искусственного интеллекта (ОИИ), которая будет заметно обгонять в смысле своей функциональности нынешние модели.

Другая долгожданная новость от OpenAI — это модель с открытым весом. После нескольких задержек ее все-таки выпустят, причем выпуск должен состояться до запуска GPT-5. Времени осталось совсем немного, так что, видимо, это произойдет в конце июля. Модель с открытым весом может получить возможности, аналогичные o3 mini, включая возможности рассуждения. Это будет первая модель с открытым весом OpenAI с момента выпуска GPT-2 в 2019 году.

Такие типы больших языковых моделей общедоступны и могут быть загружены и использованы пользователями бесплатно. Поэтому ожидается, что модель с открытым весом OpenAI будет доступна у облачных провайдеров, таких как Hugging Face и Azure.

Что касается обновления ChatGPT, то эксперты настроены довольно оптимистично. По их мнению, несмотря на конкуренцию со стороны Gemini от Google, Claude от Anthropic, Perplexity AI и прочих, ChatGPT все-таки остается самым популярным продуктом ИИ.

Хотя случаются и довольно неприятные инциденты. Например, ранее стало известно, что ChatGPT убедил человека с аутизмом в его гениальности, – и дело закончилось психиатрической лечебницей.

Также Фокус сообщал, что искусственный интеллект может уничтожит целые категории профессий. Как заявил создатель ChatGPT Сэм Альтман, многие сферы «просто исчерпали себя».