Велике оновлення ChatGPT: коли воно відбудеться і чого варто очікувати користувачам

Чутки про нову версію ChatGPT від OpenAI ходили вже давно, але офіційний випуск весь час відкладався. І ось нарешті стала відома його орієнтовна дата.

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OpenAI може запустити GPT-5 вже на початку серпня, пише phonearena.com. Як зазначає видання, ще в лютому цього року генеральний директор OpenAI Сем Альтман говорив, що GPT-5 "об'єднає багато технологій OpenAI".

Компанія OpenAI планує випустити основну версію GPT-5 разом із міні- і нано-версіями. Основна комбінована версія і міні-версія GPT-5 можуть бути доступні як через ChatGPT, так і через API, тоді як нано-версія може бути обмежена тільки доступом через API.

Також OpenAI прагне до комбінування своїх моделей для підвищення їхньої функціональності. Головна мета компанії — створення системи загального штучного інтелекту (ЗШІ), яка буде помітно обганяти в сенсі своєї функціональності нинішні моделі.

Інша довгоочікувана новина від OpenAI — це модель із відкритою вагою. Після кількох затримок її все-таки випустять, причому випуск має відбутися до запуску GPT-5. Часу залишилося зовсім небагато, тож, мабуть, це станеться наприкінці липня. Модель з відкритою вагою може отримати можливості, аналогічні o3 mini, включно з можливостями міркування. Це буде перша модель з відкритою вагою OpenAI з моменту випуску GPT-2 у 2019 році.

Такі типи великих мовних моделей загальнодоступні та можуть бути завантажені й використані користувачами безкоштовно. Тож очікується, що модель з відкритою вагою OpenAI буде доступна у хмарних провайдерів, таких як Hugging Face і Azure.

Що стосується оновлення ChatGPT, то експерти налаштовані досить оптимістично. На їхню думку, незважаючи на конкуренцію з боку Gemini від Google, Claude від Anthropic, Perplexity AI та інших, ChatGPT усе-таки залишається найпопулярнішим продуктом ШІ.

Хоча трапляються і досить неприємні інциденти. Наприклад, раніше стало відомо, що ChatGPT переконав людину з аутизмом у її геніальності, — і справа закінчилася психіатричною лікарнею.

Також Фокус повідомляв, що штучний інтелект може знищить цілі категорії професій. Як заявив творець ChatGPT Сем Альтман, багато сфер "просто вичерпали себе".