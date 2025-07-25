Депутат обвинил ИИ в том, что люди не размножаются: что он такого сделал

Законодатель Гонконга Уильям Вонг Кам-фай, который также является профессором компьютерной лингвистики, считает искусственный интеллект (ИИ) частично виновным в падении уровня рождаемости.

Related video

Во время недавнего заседания депутат заявил, что вместо создания реальных семей, молодежь отдает предпочтение ИИ-партнерам, пишет SCMP. Подобные цифровые компаньоны предлагают одиноким людям эмоциональную поддержку и не провоцируют конфликтов.

"Молодое поколение предпочло бы держать домашних животных, чем детей, а теперь существует также новый вызов — искусственный интеллект", — сказал Вонг.

Как отмечают в издании, рождаемость в Гонконге начала снижаться в 2017 году и достигла самой низкой отметки в 2022 году. Количество рожденных детей в 2023 и 2024 годах стало, соответственно, вторым и третьим самыми низкими показателями за всю историю наблюдений.

Важно

Конец секретам в ChatGPT: как ваша личная болтовня с ИИ может стать судебным документом

Ранее местные власти прогнозировали, что с 2024-25 финансового года рождаемость вырастет на 20%. Для этого правительство ввело различные инициативы, включая единовременное денежное пособие родителям новорожденных в размере 20 000 гонконгских долларов (2500 долларов США).

Однако последние данные по рождаемости показывают, что цель еще не достигнута. По мнению Вонга, в этом частично виноваты технологические компании, которые предлагают "послушных и заботливых" виртуальных партнеров, сгенерированных искусственным интеллектом.

Напомним, генеральный директор OpenAI и создатель ChatGPT Сэм Альтман заявил, что в будущем искусственный интеллект уничтожит целые категории профессий. Он также назвал сферу, которую уже считает обреченной.

Фокус также писал о том, что новое исследование Университета Карнеги-Меллон продемонстрировало склонность чат-ботов с искусственным интеллектом к чрезмерной самоуверенности в ситуациях, в которых они ошибаются.