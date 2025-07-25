Депутат звинуватив ШІ в тому, що люди не розмножуються: що він такого зробив

Законодавець Гонконгу Вільям Вонг Кам-фай, який також є професором комп'ютерної лінгвістики, вважає штучний інтелект (ШІ) частково винним в падінні рівня народжуваності.

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Під час недавнього засідання депутат заявив, що замість створення реальних сімей, молодь віддає перевагу ШІ-партнерам, пише SCMP. Подібні цифрові компаньйони пропонують самотнім людям емоційну підтримку та не провокують конфліктів.

"Молоде покоління воліло б тримати домашніх тварин, ніж дітей, а тепер існує також новий виклик — штучний інтелект", — сказав Вонг.

Як зазначають у виданні, народжуваність у Гонконзі почала знижуватися у 2017 році та досягла найнижчої позначки у 2022 році. Кількість народжених дітей у 2023 та 2024 роках стала, відповідно, другим та третім найнижчими показниками за всю історію спостережень.

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Раніше місцева влада прогнозувала, що з 2024-25 фінансового року народжуваність зросте на 20%. Для цього уряд запровадив різні ініціативи, включаючи одноразову грошову допомогу батькам новонароджених у розмірі 20 000 гонконгських доларів (2500 доларів США).

Однак останні дані щодо народжуваності показують, що ціль ще не досягнута. На думку Вонга, в цьому частково винні технологічні компанії, які пропонують "слухняних та турботливих" віртуальних партнерів, згенерованих штучним інтелектом.

Нагадаємо, генеральний директор OpenAI та творець ChatGPT Сем Альтман заявив, що в майбутньому штучний інтелект знищить цілі категорії професій. Він також назвав сферу, яку вже вважає приреченою.

Фокус також писав про те, що нове дослідження Університету Карнегі-Меллон продемонструвало схильність чат-ботів зі штучним інтелектом до надмірної самовпевненості в ситуаціях, в яких вони помиляються.