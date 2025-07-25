Летает 90 дней без подзарядки: как дрону Skydweller удается держаться в небе так долго (фото)

Американская компания Skydweller Aero разработала беспилотник на солнечных батареях, и надеется в будущем значительно увеличить продолжительность его полета.

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Skydweller — это беспилотник на солнечных батареях, способный летать без посадки три месяца. Он разрабатывается совместно с Thales, французской компанией, специализирующейся на электронике и оборонных системах, и предназначен для морского наблюдения, пишет yankodesign.com.

Это самый большой автономный дрон, который питается исключительно солнечной энергией. Более 17 000 отдельных солнечных элементов, расположенных на 270 кв. м поверхности крыльев, обеспечивают его энергией для длительной разведывательной работы. По информации Skydweller Aero, солнечные элементы могут генерировать до 100 кВт энергии, которая накапливается во встроенных аккумуляторах весом более 600 кг.

Размах крыльев БПЛА составляет около 71 м, что на целых 7,5 м больше, чем у самолета Boeing 747. Несмотря на такие гигантские размеры, дрон весит всего 400 т. Это стало возможным благодаря использованию в конструкции углеродного волокна. Он может нести до 360 кг полезной нагрузки в непрерывном полете.

Дрон Skydweller запускают со взлетной полосы

Согласно имеющейся информации, дрон может поддерживать полет в светлое время суток, используя прямую солнечную энергию и накапливая ее в аккумуляторах для питания авионики в ночное время. Он может подняться на высоту 7400 до 10400 м днем и от 1400 до 2900 м ночью. Уменьшение высоты полета необходимо для минимизации энергопотребления в темное время суток.

Предполагается, что бортовые аккумуляторы способны зарядиться настолько, чтобы БПЛА мог находиться в воздухе до 90 дней без посадки, но по мере снижения их емкости максимальное время полета будет постепенно сокращаться.

Дрон Skydweller в небе

Хотя срок службы аккумуляторов практически не продлевается, Skydweller построен на основе системы управления полетом и управления транспортным средством (VMS), сертифицированной по безопасности, с четырехкратным резервированием, которая гарантирует, что в случае обнаружения ошибок в кодировке и алгоритмах на борту они смогут автономно отключиться, исправить и реструктурировать систему во время полета.

"Это позволяет дрону стабильно достигать беспрецедентной длительности полета, обеспечивая при этом высочайшие стандарты безопасности, надежности и эффективности", — отмечает Skydweller Aero на своем сайте.

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