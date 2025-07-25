Літає 90 днів без підзарядки: як дрону Skydweller вдається триматися в небі так довго (фото)

Американська компанія Skydweller Aero розробила безпілотник на сонячних батареях, і сподівається в майбутньому значно збільшити тривалість його польоту.

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Skydweller — це безпілотник на сонячних батареях, здатний літати без посадки три місяці. Він розробляється спільно з Thales, французькою компанією, що спеціалізується на електроніці та оборонних системах, і призначений для морського спостереження, пише yankodesign.com.

Це найбільший автономний дрон, який живиться виключно сонячною енергією. Понад 17 000 окремих сонячних елементів, розташованих на 270 кв. м поверхні крил, забезпечують його енергією для тривалої розвідувальної роботи. За інформацією Skydweller Aero, сонячні елементи можуть генерувати до 100 кВт енергії, яка накопичується у вбудованих акумуляторах вагою понад 600 кг.

Розмах крил БПЛА становить близько 71 м, що на цілих 7,5 м більше, ніж у літака Boeing 747. Незважаючи на такі гігантські розміри, дрон важить лише 400 т. Це стало можливим завдяки використанню в конструкції вуглецевого волокна. Він може нести до 360 кг корисного навантаження в безперервному польоті.

Дрон Skydweller запускають зі злітної смуги

Згідно з наявною інформацією, дрон може підтримувати політ у світлий час доби, використовуючи пряму сонячну енергію і накопичуючи її в акумуляторах для живлення авіоніки в нічний час. Він може піднятися на висоту 7400 до 10400 м удень і від 1400 до 2900 м уночі. Зменшення висоти польоту необхідне для мінімізації енергоспоживання в темний час доби.

Передбачається, що бортові акумулятори здатні зарядитися настільки, щоб БПЛА міг перебувати в повітрі до 90 днів без посадки, але в міру зниження їхньої ємності максимальний час польоту буде поступово скорочуватися.

Дрон Skydweller у небі

Хоча термін служби акумуляторів практично не подовжується, Skydweller побудований на основі системи управління польотом і управління транспортним засобом (VMS), сертифікованої за безпекою, з чотириразовим резервуванням, яка гарантує, що в разі виявлення помилок в кодуванні й алгоритмах на борту вони зможуть автономно відключитися, виправити та реструктурувати систему під час польоту.

"Це дає змогу дрону стабільно досягати безпрецедентної тривалості польоту, забезпечуючи при цьому найвищі стандарти безпеки, надійності та ефективності", — зазначає Skydweller Aero на своєму сайті.

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