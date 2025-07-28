Эра смартфонов заканчивается: эксперт назвал неожиданную технологию, которая их вытеснит

Основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что смартфоны вскоре могут отойти в прошлое, а на смену им придет совершенно новый вид технологий — электронные татуировки.

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По мнению Билла Гейтса, в будущем электронные татуировки могут заменить смартфоны, что приведет к их исчезновению с рынка, сообщает Medium. По данным портала, речь идет о продукции компании CHAOTIC MOON, которая создает татуировки на основе определенного типа биотехнологии.

Сейчас с помощью этих татуировок собирается информация о человеческом теле, поэтому их используют в спортивных и медицинских продуктах. Однако компания также экспериментирует с этими татуировками, которые потенциально могут заменить смартфоны.

Как работают электронные татуировки

По данным The Daily Galaxy, электронные татуировки представляют собой временные аппликации на коже, которые используют умные чернила, заполненные наноконденсаторами. Они могут взаимодействовать с окружающими устройствами, позволяя делать такие вещи, как отправка сообщений, просмотр веб-страниц или даже отпирание дверей простым движением пальца или жестом.

Электронные татуировки также могут контролировать жизненно важные показатели, такие как частота сердечных сокращений, температура тела и даже выявлять потенциальные проблемы со здоровьем, прежде чем они станут серьезными.

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"А самое лучшее? Они невидимы, а это значит, что больше не нужно держать телефон или носить с собой громоздкое устройство. Это беспрепятственный опыт, когда технологии становятся частью вас, а не чем-то, что вы носите с собой", — отмечают в издании.

Несмотря на ряд преимуществ этой технологии, эксперты также указывают на некоторые серьезные вопросы конфиденциальности, ведь татуировки будут собирать огромное количество персональных данных, от вашего местонахождения до показателей здоровья.

Напомним, ранее Шон Кич из отдела технологий и науки The Sun заявил, что голографические умные очки Orion от Meta могут заменить смартфоны картинками, парящими в воздухе и не требующими прикосновений к экрану для управления.