Ослепительная яркость: почему флагманский телевизор TCL превосходит, LG, Samsung и Sony

TCL предлагает недорогой Mini LED-телевизор QM8K, который напрямую конкурирует с более дорогими моделями mini LED от Samsung и Sony.

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Производитель полностью устранил рамки по бокам экрана благодаря инновациям в конструкции панелей, что улучшает угол обзора и слияние с интерьером. Издание Wired рассказало о сильных сторонах мини-светодиодный TCL QM8K в своем обзоре.

TCL QM8K — это флагманская модель, которая стоит значительно дороже других бюджетных телевизоров производителя (от 1600 долларов за 65 дюймов), однако она предлагает отличное качество изображения на уровне с более дорогими mini LED, по углам обзора, контрастности и цветопередаче может потягаться даже с лучшими OLED-моделями.

Матовая рамка корпуса цвета оружейной стали у QM8K плавно переходит в экран всего через 3,2 миллиметра без черного ободка толщиной около 10 мм, как любая аналогичная модель. На фоне этого телевизора другие кажутся устаревшими и старомодными. Кристаллическая панель WHVA поддерживает до 3040 зон локального затемнения (в зависимости от размера телевизора), что обеспечивает потрясающее изображение, а отсутствие рамки создает ощущение, будто изображение парит в пространстве.

Как уверяет TCL — пиковая яркость достигает 5000 нит. Это означает, что телевизор невероятно яркий и в темной комнате глаза могут даже пострадать. Есть несколько режимов, которые позволяют быстро менять яркость и частоту обновления в зависимости от освещения.

В комплект поставки входят кабель питания и пульт дистанционного управления с подсветкой, но нет HDMI-кабелей, если нужно подключить к телевизору какое-то другое устройство. Для этого предусмотрены два порта HDMI 2.1 и два HDMI 2.0.

Обзор телевизора TCL QM8K

Встроенный интерфейс Google TV невероятно прост в использовании: он позволяет авторизоваться практически во всех современных потоковых приложениях с помощью QR-кода и быстро переключаться между приложениями. Система совместима со всеми основными форматами HDR от HDR10+ до Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced. Лучшие модели QLED-телевизоров от Samsung, возможно, и красивее выглядят красивее, но у них интерфейс хуже, и они не поддерживают Dolby Vision.

Телевизор поддерживает Chromecast и Airplay 2, что делает трансляцию музыки и видео с YouTube невероятно простой для гостей и пользователей вашего Wi-Fi. Телевизор поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, и он без проблем справлялся с потоковой передачей 4K-контента в моей домашней mesh-сети. Также есть Ethernet для кабельного сетевого подключения с максимальной скоростью.

Ранее эксперты сравнили TCL QM8K с Hisense U8QG и LG QNED92. Если стоит выбор между этими телевизорами, то модель от TCL не самая дорогая, но очень яркая.