LG против TCL и Hisense: эксперты выяснили, какой телевизор Mini-LED лучше купить

Компания LG недавно выпустила новый телевизор Mini-LED QNED92, который обладает многими достоинствами. Эксперт сравнил модель с конкурентами в виде Hisense U8QG или TCL QM8K.

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Новинка пришла на замену прошлогодней модели QNED90T, предлагая ряд важных улучшений, которые выделяют его на фоне постоянно растущего числа QLED-телевизоров с подсветкой Mini-LED. Издание Tom's Guide раскрыло его преимущества и недостатки по итогам тестов.

По мнению обозревателя Райана Эппса, QNED92 получил ряд полезных игровых функций, встроенных в webOS, и качественную обработку движений. Точность цветопередачи также очень хороша по сравнению с лучшими телевизорами в своем классе. И хотя у этого телевизора нет антибликового покрытия, он оказался очень устойчив к отражениям, что удивительно для телевизора Mini-LED.

Однако, несмотря на эти преимущества, QNED92 не превосходит Hisense U8QG. У модели LG сравнительно низкая яркость и хуже качество звука, при этом она стоит 1699 долларов (65 дюймов). Hisense U8QG при этом имеет официальную цену в 1279 долларов, а TCL QM8K с похожими характеристиками — 1600 долларов.

Hisense и TCL лидируют в рейтингах по невероятно высокой яркости при отображении HDR-контента: Hisense U8QG превышает 3900 нит, а TCL QM8K — более 4400 нит. В то же время QNED92 демонстрирует максимальную яркость чуть менее 1200 нит.

Обзор телевизора Hisense U8QG

У LG QNED92 есть одно преимущество — низкий показатель Delta E, равный 1,5. У конкурентов от Hisense и TCL он составляет 2,7. Все, что ниже 3, практически незаметно глазу, но это демонстрирует невероятную точность цветопередачи QNED92.

В цветовом охвате UHDA-P3, ориентированном на HDR-производительность, QNED92 достигает чуть более 95%, тогда как другие QLED-телевизоры достигают более 97%. То же касается стандартного контента, представленного в цветовом охвате Rec709.

Главное отличие QNED92 от других телевизоров — игровой портал LG, где размещены одни из лучших облачных игровых сервисов Xbox Game Pass и Nvidia GeForce Now. Они будут полезны, если игра недоступна для физической консоли или компьютера, которые есть в наличии.

Ранее другие обозреватели назвали лучшие телевизоры Mini LED. Лидерами признали две модели: LG QNED93 и Sony Bravia 7.

Писали также, как правильно выбрать телевизор, чтобы не переплатить. Порой люди гонятся за высокими характеристиками, которые им не нужны или даже могут ухудшить впечатление.