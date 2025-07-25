LG проти TCL і Hisense: експерти з'ясували, який телевізор Mini-LED краще купити

Компанія LG нещодавно випустила новий телевізор Mini-LED QNED92, який має багато переваг. Експерт порівняв модель з конкурентами у вигляді Hisense U8QG або TCL QM8K.

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Новинка прийшла на заміну торішньої моделі QNED90T, пропонуючи низку важливих поліпшень, які виділяють його на тлі постійно зростаючого числа QLED-телевізорів з підсвічуванням Mini-LED. Видання Tom's Guide розкрило його переваги та недоліки за підсумками тестів.

На думку оглядача Раяна Еппса, QNED92 отримав низку корисних ігрових функцій, вбудованих у webOS, і якісну обробку рухів. Точність передачі кольору також дуже хороша порівняно з найкращими телевізорами у своєму класі. І хоча у цього телевізора немає покриття антивідблиску, він виявився дуже стійким до віддзеркалень, що дивно для телевізора Mini-LED.

Однак, незважаючи на ці переваги, QNED92 не перевершує Hisense U8QG. У моделі LG порівняно низька яскравість і гірша якість звуку, при цьому вона коштує 1699 доларів (65 дюймів). Hisense U8QG при цьому має офіційну ціну в 1279 доларів, а TCL QM8K зі схожими характеристиками — 1600 доларів.

Hisense і TCL лідирують у рейтингах за неймовірно високою яскравістю при відображенні HDR-контенту: Hisense U8QG перевищує 3900 ніт, а TCL QM8K — понад 4400 ніт. Водночас QNED92 демонструє максимальну яскравість трохи менше 1200 ніт.

Огляд телевізора Hisense U8QG

У LG QNED92 є одна перевага — низький показник Delta E, що дорівнює 1,5. У конкурентів від Hisense і TCL він становить 2,7. Усе, що нижче 3, практично непомітно оку, але це демонструє неймовірну точність передачі кольору QNED92.

У колірному охопленні UHDA-P3, орієнтованому на HDR-продуктивність, QNED92 досягає трохи більше ніж 95%, тоді як інші QLED-телевізори досягають понад 97%. Те саме стосується стандартного контенту, представленого в колірному охопленні Rec709.

Головна відмінність QNED92 від інших телевізорів — ігровий портал LG, де розміщені одні з найкращих хмарних ігрових сервісів Xbox Game Pass та Nvidia GeForce Now. Вони стануть у пригоді, якщо гра недоступна для фізичної консолі або комп'ютера, які є в наявності.

Раніше інші оглядачі назвали найкращі телевізори Mini LED. Лідерами визнали дві моделі: LG QNED93 і Sony Bravia 7.

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