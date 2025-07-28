Сліпуча яскравість: чому флагманський телевізор TCL перевершує LG, Samsung і Sony

TCL пропонує недорогий Mini LED-телевізор QM8K, який безпосередньо конкурує з більш дорогими моделями mini LED від Samsung і Sony.

Related video

Виробник повністю усунув рамки з боків екрана завдяки інноваціям у конструкції панелей, що покращує кут огляду та злиття з інтер'єром. Видання Wired розповіло про сильні сторони міні-світлодіодного TCL QM8K у своєму огляді.

TCL QM8K — це флагманська модель, що коштує значно дорожче за інші бюджетні телевізори виробника (від 1600 доларів за 65 дюймів), проте вона пропонує чудову якість зображення на рівні з дорожчими mini LED, а за кутами огляду, контрастністю та кольоропередачею може позмагатися навіть із найкращими OLED-моделями.

Матова рамка корпусу кольору збройової сталі у QM8K плавно переходить в екран всього через 3,2 міліметра без чорного обідка товщиною близько 10 мм, як будь-яка аналогічна модель. На тлі цього телевізора інші здаються застарілими і старомодними. Кристалічна панель WHVA підтримує до 3040 зон локального затемнення (залежно від розміру телевізора), що забезпечує приголомшливе зображення, а відсутність рамки створює відчуття, ніби зображення ширяє в просторі.

Як запевняє TCL — пікова яскравість сягає 5000 ніт. Це означає, що телевізор неймовірно яскравий і в темній кімнаті очі можуть навіть постраждати. Є кілька режимів, які дають змогу швидко змінювати яскравість і частоту оновлення залежно від освітлення.

У комплект поставки входять кабель живлення і пульт дистанційного керування з підсвічуванням, але немає HDMI-кабелів, якщо потрібно під'єднати до телевізора якийсь інший пристрій. Для цього передбачено два порти HDMI 2.1 і два HDMI 2.0.

Огляд телевізора TCL QM8K

Вбудований інтерфейс Google TV неймовірно простий у використанні: він дає змогу авторизуватися практично у всіх сучасних потокових додатках за допомогою QR-коду і швидко перемикатися між додатками. Система сумісна з усіма основними форматами HDR від HDR10+ до Dolby Vision IQ і IMAX Enhanced. Найкращі моделі QLED-телевізорів від Samsung, можливо, і красивіше виглядають красивіше, але у них гірший інтерфейс, і вони не підтримують Dolby Vision.

Телевізор підтримує Chromecast і Airplay 2, що робить трансляцію музики і відео з YouTube неймовірно простою для гостей і користувачів вашого Wi-Fi. Телевізор підтримує Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3, і він без проблем справлявся з потоковою передачею 4K-контенту в моїй домашній mesh-мережі. Також є Ethernet для кабельного мережевого підключення з максимальною швидкістю.

Раніше експерти порівняли TCL QM8K з Hisense U8QG і LG QNED92. Якщо стоїть вибір між цими телевізорами, то модель від TCL не найдорожча, але дуже яскрава.