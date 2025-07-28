Какую версию Windows установить: Microsoft назвала самую надежную на сегодня

Microsoft заявляет, что Windows 11 версии 24H2 стала самой стабильной сборкой за всю историю системы. В то же время пользователи уже успели столкнуться с рядом проблем после ее запуска — от сбоев в работе до совместимости с играми.

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Компания Microsoft высоко оценивает новую версию Windows 11 — обновление 24H2. По словам разработчиков, эта сборка стала самой стабильной из всех, вероятность сбоев уменьшилась. По сравнению с предыдущей версией Windows 10 22H2, количество неожиданных перезапусков уменьшилось на 24%. Эти данные были собраны с помощью телеметрии стабильности в июле 2025 года, отмечают в официальном блоге компании.

Эти улучшения стали результатом тесного сотрудничества команд инженеров, дизайнеров и исследователей пользовательского опыта. Целью стало создание более устойчивой ОС для всех пользователей.

Windows 11 версия 24H2: что известно

Старт обновления 24H2 в октябре 2024 года был далеким от идеального. Пользователи сообщали о многочисленных проблемах: от кэша обновления размером 8,63 ГБ, который не удалялся, до частых "синих экранов смерти" у владельцев SSD-дисков Western Digital. В декабре появились новые баги — сбои в работе игр из-за Auto HDR, проблемы со звуком и рывками в интерфейсе.

В январе некоторые игры Ubisoft вообще отказывались запускаться после установки 24H2. Временно Microsoft даже заблокировала обновления на компьютерах с такими играми.

Кроме технических сбоев, пользователей возмутило удаление нескольких знакомых функций — Cortana, WordPad и Steps Recorder, а также то, что Windows 11 24H2 рекомендовали как основную систему на фоне завершения поддержки Windows 10. Из-за этого часть пользователей осталась разочарованной.

Если бы 24H2 был только бета-версией, часть проблем могла бы быть оправдана. Но эта сборка стала официальным релизом, который устанавливается автоматически, что в 2024-2025 годах несколько раз ухудшало пользовательский опыт.

Впрочем, последние несколько месяцев заметных проблем с Windows 11 24H2 не фиксировали. Станет ли она действительно "самой надежной версией Windows", покажет время.

Среди обновлений — редизайн известного синего экрана смерти. Он стал черным и теперь имеет новую функцию быстрого восстановления. По словам Microsoft, время пребывания пользователя на этом экране сократилось с 40 до 2 секунд на большинстве потребительских устройств.

Напомним, в октябре 2025 года Microsoft прекращает поддержку Windows 10, включая обновления безопасности. Однако есть решения, которые позволяют безопасно пользоваться компьютером на устаревшей операционной системе еще целый год.

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