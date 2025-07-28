Яку версію Windows встановити: Microsoft назвала найнадійнішу на сьогодні

Microsoft заявляє, що Windows 11 версії 24H2 стала найстабільнішою збіркою за всю історію системи. Водночас користувачі вже встигли зіткнутися з низкою проблем після її запуску — від збоїв у роботі до сумісності з іграми.

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Компанія Microsoft високо оцінює нову версію Windows 11 — оновлення 24H2. За словами розробників, ця збірка стала найстабільнішою з усіх, імовірність збоїв зменшилася. Порівняно з попередньою версією Windows 10 22H2, кількість несподіваних перезапусків зменшилась на 24%. Ці дані були зібрані за допомогою телеметрії стабільності у липні 2025 року, зазначають в офіційному блозі компанії.

Ці покращення стали результатом тісної співпраці команд інженерів, дизайнерів і дослідників користувацького досвіду. Метою стало створення більш стійкої ОС для всіх користувачів.

Windows 11 версія 24H2: що відомо

Старт оновлення 24H2 у жовтні 2024 року був далеким від ідеального. Користувачі повідомляли про численні проблеми: від кешу оновлення розміром 8,63 ГБ, який не видалявся, до частих "синіх екранів смерті" у власників SSD-дисків Western Digital. У грудні з'явилися нові баги — збої в роботі ігор через Auto HDR, проблеми зі звуком та ривками в інтерфейсі.

У січні деякі ігри Ubisoft узагалі відмовлялися запускатися після встановлення 24H2. Тимчасово Microsoft навіть заблокувала оновлення на комп'ютерах із такими іграми.

Крім технічних збоїв, користувачів обурило видалення кількох знайомих функцій — Cortana, WordPad та Steps Recorder, а також те, що Windows 11 24H2 рекомендували як основну систему на тлі завершення підтримки Windows 10. Через це частина користувачів залишилась розчарованою.

Якщо б 24H2 був лише бета-версією, частина проблем могла б бути виправданою. Але ця збірка стала офіційним релізом, який встановлюється автоматично, що у 2024–2025 роках кілька разів погіршувало користувацький досвід.

Втім, останні кілька місяців помітних проблем з Windows 11 24H2 не фіксували. Чи стане вона дійсно "найнадійнішою версією Windows", покаже час.

Серед оновлень — редизайн відомого синього екрана смерті. Він став чорним і тепер має нову функцію швидкого відновлення. За словами Microsoft, час перебування користувача на цьому екрані скоротився з 40 до 2 секунд на більшості споживчих пристроїв.

Нагадаємо, в жовтні 2025 року Microsoft припиняє підтримку Windows 10, включаючи оновлення безпеки. Однак є рішення, які дозволяють безпечно користуватися комп’ютером на застарілій операційній системі ще цілий рік.

Фокус також писав, що німецька дослідницька компанія ERNW виявила суттєвий архітектурний недолік у Windows Hello for Business (WHfB) від Microsoft — системі безпарольної автентифікації Microsoft. Лазівка дозволяє хакерам входити в чужий обліковий запис, використовуючи власне обличчя.