Лучшие бюджетные телефоны, которые можно купить прямо сейчас: Samsung, Xiaomi, CMF (фото)

В шорт-лист рейтинга экспертов-тестировщиков вошли следующие недорогие модели: Samsung Galaxy A25 5G, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G и CMF Phone 2 Pro.

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Издание techadvisor.com опубликовало результаты тестов бюджетных смартфонов 2025 года. Мы выбрали три знаковые модели и привели их технические характеристики.

Samsung Galaxy A25 5G

Модель A25 5G стоит несколько дороже, чем Galaxy A15 5G. Однако есть несколько причин, чтобы купить именно его, считают эксперты. За 250 долларов США пользователи получат более производительный чипсет Exynos 1280, плавный экран с частотой обновления 120 Гц, улучшенную 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и стереодинамики.

"Добавьте к этому и без того солидное время автономной работы, достойные основную и фронтальную камеры, а также 5 лет обновлений, и вы получите победителя", — пишут специалисты.

Смартфон Samsung Galaxy A25 5G Фото: phonearena.com

"Единственные реальные причины не покупать A25 5G — ограниченный объем памяти и дизайн, который придется по вкусу не всем. Или же, если вам больше по душе один из других телефонов в этом списке", — добавляют они.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Владельцам Note 13 Pro не обязательно обновляться, но это не отменяет того факта, что Redmi Note 14 Pro 5G — один из лучших бюджетных смартфонов, если вы ищете топовую модель в этой ценовой категории и цените аппаратные характеристики.

Экран отличный для своей цены, а аккумулятор и возможности зарядки также впечатляют. Кроме того, стоит отметить мощную основную камеру и высокую производительность процессора.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Фото: gadgetbytenepal.com

Недостатки, помимо классической проблемы бюджетных смартфонов — слабых дополнительных камер, — заключаются в том, что программное обеспечение уступает большинству конкурентов.

Этот смартфон рекомендуется экспертами к покупке, но прежде стоит рассмотреть более дешевые модели от Samsung, CMF и Motorola, уверены они.

CMF Phone 2 Pro

Данный телефон отличается смелым и уникальным дизайном с модульными аксессуарами, а также стильным и лаконичным программным обеспечением от компании Nothing.

Модель также получила ряд существенных улучшений: тройная задняя камера с увеличенным основным сенсором, более плавный и яркий дисплей, высокий рейтинг защиты IP54, повышенная производительность обновленного чипа.

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: The Sun

Также были устранены основные недостатки оригинального CMF Phone. Теперь он поддерживает NFC для бесконтактных платежей, а поддержка программного обеспечения была расширена до 3-х лет обновлений ОС Android и 6-ти лет обновлений безопасности. Если этого мало, задние панели получили обновленную отделку, что придает им более премиальный вид, но на этот раз заменить их нельзя.

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