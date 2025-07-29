Найкращі бюджетні телефони, які можна купити просто зараз: Samsung, Xiaomi, CMF (фото)

До шорт-листа рейтингу експертів-тестувальників увійшли такі недорогі моделі: Samsung Galaxy A25 5G, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G і CMF Phone 2 Pro.

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Видання techadvisor.com опублікувало результати тестів бюджетних смартфонів 2025 року. Ми вибрали три знакові моделі та навели їхні технічні характеристики.

Samsung Galaxy A25 5G

Модель A25 5G коштує дещо дорожче, ніж Galaxy A15 5G. Однак є кілька причин, щоб купити саме його, вважають експерти. За 250 доларів США користувачі отримають продуктивніший чипсет Exynos 1280, плавніший екран із частотою оновлення 120 Гц, поліпшену 8-мегапіксельну надширококутну камеру та стереодинаміки.

"Додайте до цього і без того солідний час автономної роботи, гідні основну і фронтальну камери, а також 5 років оновлень, і ви отримаєте переможця", — пишуть фахівці.

Смартфон Samsung Galaxy A25 5G Фото: phonearena.com

"Єдині реальні причини не купувати A25 5G — обмежений об'єм пам'яті та дизайн, який припаде до смаку не всім. Або ж, якщо вам більше до душі один з інших телефонів у цьому списку", — додають вони.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Власникам Note 13 Pro не обов'язково оновлюватися, але це не скасовує того факту, що Redmi Note 14 Pro 5G — один з найкращих бюджетних смартфонів, якщо ви шукаєте топову модель у цій ціновій категорії і цінуєте апаратні характеристики.

Екран чудовий для своєї ціни, а акумулятор і можливості зарядки також вражають. Крім того, варто відзначити потужну основну камеру і високу продуктивність процесора.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro Pro 5G Фото: gadgetbytenepal.com

Недоліки, крім класичної проблеми бюджетних смартфонів — слабких додаткових камер, — полягають у тому, що програмне забезпечення поступається більшості конкурентів.

Цей смартфон рекомендується експертами до покупки, але спершу варто розглянути дешевші моделі від Samsung, CMF і Motorola, впевнені вони.

CMF Phone 2 Pro

Цей телефон вирізняється сміливим і унікальним дизайном з модульними аксесуарами, а також стильним і лаконічним програмним забезпеченням від компанії Nothing.

Модель також отримала низку істотних поліпшень: потрійна задня камера зі збільшеним основним сенсором, плавніший і яскравіший дисплей, високий рейтинг захисту IP54, підвищена продуктивність оновленого чипа.

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: The Sun

Також були усунені основні недоліки оригінального CMF Phone. Тепер він підтримує NFC для безконтактних платежів, а підтримка програмного забезпечення була розширена до 3-х років оновлень ОС Android і 6-ти років оновлень безпеки. Якщо цього замало, задні панелі отримали оновлене оздоблення, що надає їм більш преміального вигляду, але цього разу замінити їх не можна.

Раніше ми писали, що експерти назвали найкращі моделі Android і iOS 2025 року. Команда експертів протестувала топові смартфони 2025 року і назвала найкращі моделі від Apple, Samsung, Google і Asus.