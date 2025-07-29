"Заставляют дрожать от страха": офицер ВСУ сравнил удары дальнобойных дронов Украины и РФ

Украина и Россия применяют разные тактики дальнобойных ударов дронами и борьбы с ними. По мнению офицера ВСУ Юрия Касьянова, Силам обороны нужно использовать другие беспилотники и не делать ставку на перехватчики.

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Украина использует для ударов по России слишком большие и заметные беспилотники, неспособные преодолеть систему противовоздушной обороны Москвы. Украинский военный Юрий Касьянов сравнил применение украинских БПЛА "Лютый" и российских "Шахедов" на своем Telegram-канале.

Как дроны "Лютый" атакуют Россию

Недавно очевидцы сняли на камеру "Лютый" в небе вблизи российского города Сочи. Военный обратил внимание, что беспилотник летел очень низко, используя радиовысотомер или лазерный высотомер. Мобильные группы ПВО ВС РФ не успевают прицелиться и попасть, потому что на низкой высоте дрон очень быстро покидает зону обстрела. Если группа окажется прямо на маршруте полета, то вполне может сбить "Лютый", но для этого нужно радары заранее обнаружили цель, и было время выехать на перехват. При этом есть риск, что БПЛА упадет прямо на экипаж ПВО.

"Лютый" специально запускают низко, чтобы усложнить обнаружение. Радиолокационные станции замечают цели только в зоне прямой видимости, и его волны блокируются домами, деревьями, холмами, поэтому БПЛА за ними остается незаметным.

Кроме того, на небольшой высоте чаще встречаются правдивые сигналы спутниковой навигации, чтобы БПЛА мог скорректировать маршрут. Ударные дроны большой дальности преодолевают значительную часть маршрута с помощью инерционной системы навигации, но на расстоянии сотен километров таким образом нельзя точно попасть по цели. Именно поэтому нужно время от времени ловить спутниковые сигналы и корректировать направление.

БПЛА "Лютый" низко летел вблизи Сочи в РФ Фото: Скриншот

Полеты дронов на сверхнизких высотах снижают также риски поражения зенитными ракетами, потому что зенитно-ракетные комплексы либо не могут вовремя обнаружить цель, которая скрывается от радаров за неровностями рельефа, либо не могут запустить ракету по разным причинам — слишком низкая высота полета беспилотника, не успевает захватить цель головка самонаведения ракеты, происходит срыв суп, если ракета управляется по радиоканалу.

России нет смысла использовать дроны-перехватчики, потому что это малоэффективно. Нужно успеть запустить дрон, догнать "Лютый", не потерять связь, и попасть. Операторам довольно трудно увидеть вражеский БПЛА, который летит над большим городом, потому что тепловизоры или инфракрасные камеры ослепляют источники света и тепла.

"Безусловно, враг сбивает наши украинские беспилотники-камикадзе там, где система ПВО очень плотная, где много радаров и ЗРК, особенно таких как "Панцирь-СМД-Е", разработанный специально для борьбы с дронами — у такого панциря новые ракеты против дронов (целых 48 штук), новый радар с ФАР (фазированная активная решетка), позволяющий атаковать сразу несколько целей, и очень малая реакция на угрозу — то есть, как только он обнаруживает цель, мгновенно, автоматически запускает зенитную ракету, и тогда "лютый" не может пролететь, как на видео — он будет сбит. Именно поэтому наши беспилотники так редко долетают до Москвы или Питера — там очень плотная ПВО", — подытожил Юрий Касьянов.

Как дронам преодолеть ПВО Москвы

Офицер утверждает, что долететь до Москвы и Санкт-Петербурга смогут только менее заметные, радиопрозрачные и тихие беспилотники. Украине нужно делать маленькие самолеты с использованием стелс-технологий, меньшими моторами, без карбона и почти без металла, с небольшой боевой частью. Только таким дронам за последний год удалось добраться до центра Москвы.

Если же делать незаметный БПЛА, способный нести 100 кг взрывчатки, то стоить они будут очень много. От большой боевой части нет пользы, если не удастся точно поразить цель, когда подавляют спутники и мобильный интернет.

"Недорогие, незаметные дроны, каждую ночь летающие на Москву и Питер, и надежно закрывающие аэропорты, заставляя дрожать от страха и обычных жителей болот, и самого царя (ведь неизвестно, где оно упадет) — это то, что нам нужно, чтобы враг начал бояться. К сожалению, до сих пор у нас приоритет отдается дорогим — более 100 тыс. долларов — беспилотникам, неспособным преодолеть ПВО Москвы и Питера. У нас даже нет утвержденных МО технических заданий на небольшой и малозаметный дрон для преодоления ПВО. Наряду со ставкой на дроны-перехватчики, а не на зенитно-ракетные комплексы — это два ошибочных решения, которые уже очень дорого обходятся Украине", — отметил Юрий Касьянов.

Здание в центре Москвы после удара дрона после удара дрона Фото: Скриншот

Массированные атаки "Шахедов"

Россияне уже длительное время запускают "Шахеды" на высотах более километра, где их не могут достать мобильные группы ПВО с пулеметами и автоматическими винтовками, а зенитных ракет в ВСУ настолько мало, что их не тратят на беспилотники, потому что тогда они закончатся очень быстро.

Хорошую эффективность показывают вертолеты, которые летают на пути БПЛА. Украинские атакуют дроны преимущественно пулеметами, а у российские — ракетами "воздух-воздух", которых у них много.

На большой высоте "Шахеды" можно сбить дронами-перехватчиками, таким способом уже сбили сотни вражеских беспилотников, но их эффективность до сих пор маленькая. Причина в нехватке операторов, радаров для наведения, постоянном подавлении систем GPS. В результате имеющиеся экипажи просто не знают, куда ехать для перехвата. По мнению автора, подавлять спутниковую связь по всей Украине не нужно, потому что это больше вредит работе ПВО, чем "Шахедам".

Чтобы "Шахеды" в таких условиях могли корректировать маршрут и находить цели, россияне иногда устанавливают на них видеокамеры и модемы, чтобы получить изображение и управлять дроном через мобильный интернет. Украинские инженеры тоже так делают, поэтому в РФ отключают связь во время атак дронов. "Шахматы" же чаще всего просто спускаются ниже, чтобы поймать спутниковые сигналы, и тогда становятся уязвимыми для стрелкового оружия.

"Вскоре все "Шахеды" будут носить бортовые станции РЭБ, научиться выполнять противовоздушные маневры, а с переходом на реактивные двигатели вся наша распиаренная история с дронами-перехватчиками отправится на свалку истории, сумасшедшие деньги будут потрачены впустую, а надежной системы ПВО по-прежнему не будет. Единственный выход — создание своих ЗРК", — подчеркнул Юрий Касьянов.

Ранее писали, что модифицированные дроны Ан-196 "Лютый" поразили нефтебазу аэропорта Сочи в Адлере. Из-за этого 24 июля 2025 года россияне задержали 28 рейсов на вылет и 28 на прилет.