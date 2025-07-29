"Змушують тремтіти від страху": офіцер ЗСУ порівняв удари далекобійних дронів України та РФ

Україна та Росія застосовують різні тактики далекобійних ударів дронами та боротьби з ними. На думку офіцера ЗСУ Юрія Касьянова, Силам оборони потрібно використовувати інші безпілотники і не робити ставку на перехоплювачі.

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Україна використовує для ударів по Росії надто великі та помітні безпілотники, нездатні подолати систему протиповітряної оборони Москви. Український військовий Юрій Касьянов порівняв застосування українських БПЛА "Лютий" і російських "Шахедів" на своєму Telegram-каналі.

Як дрони "Лютий" атакують Росію

Нещодавно очевидці зняли на камеру "Лютий" у небі поблизу російського міста Сочі. Військовий звернув увагу, що безпілотник летів дуже низько, використовуючи радіовисотомір або лазерний висотомір. Мобільні групи ППО ЗС РФ не встигають прицілитися і влучити, бо на низькій висоті дрон дуже швидко залишає зону обстрілу. Якщо група опиниться прямо на маршруті польоту, то цілком може збити "Лютий", але для цього потрібно радари заздалегідь виявили ціль, і був час виїхати на перехоплення. При цьому є ризик, що БПЛА впаде прямо на екіпаж ППО.

"Лютий" спеціально запускають низько, щоб ускладнити виявлення. Радіолокаційні станції помічають цілі тільки в зоні прямої видимості, і його хвилі блокуються будинками, деревами, пагорбами, тому БПЛА за ними лишається непомітним.

Крім того, на невеликій висоті частіше зустрічаються правдиві сигнали супутникової навігації, щоб БПЛА міг скорегувати маршрут. Ударні дрони великої дальності долають значну частину маршруту за допомогою інерційної системи навігації, але на відстані сотень кілометрів таким чином не можна точно влучити по цілі. Саме тому потрібно час від часу ловити супутникові сигнали і коригувати напрямок.

БПЛА "Лютий" низько летів поблизу Сочі у РФ Фото: Скриншот

Польоти дронів на наднизьких висотах знижують також ризики ураження зенітними ракетами, тому що зенітно-ракетні комплекси або не можуть вчасно виявити ціль, яка ховається від радарів за нерівностями рельєфу, або не можуть запустити ракету з різних причин – занадто низька висота польоту безпілотника, не встигає захопити ціль головка самонаведення ракети, відбувається зрив суп, якщо ракета керується по радіоканалу.

Росії немає сенсу використовувати дрони-перехоплювачі, бо це малоефективно. Потрібно встигнути запустити дрон, наздогнати "Лютий", не втратити зв'язок, і влучити. Операторам доволі важко побачити ворожий БПЛА, який летить над великим містом, бо тепловізори або інфрачервоні камери засліплюють джерела світла і тепла.

"Безумовно, ворог збиває наші українські безпілотники-камікадзе там, де система ППО дуже щільна, де багато радарів і ЗРК, особливо таких як "Панцир-СМД-Е", розроблений спеціально для боротьби з дронами – у такого панцира нові ракети проти дронів (цілих 48 штук), новий радар з ФАР (фазована активна решітка), що дозволяє атакувати відразу кілька цілей, і дуже мала реакція на загрозу – тобто, як тільки він виявляє ціль, миттєво, автоматично запускає зенітну ракету, і тоді "лютий" не може пролетіти, як на відео – він буде збитий. Саме тому наші безпілотники так рідко долітають до Москви або Пітера – там дуже щільна ППО", — підсумував Юрій Касьянов.

Як дронам подолати ППО Москви

Офіцер стверджує, що долетіти до Москви та Санкт-Петербурга зможуть лише менш помітні, радіопрозорі та тихі безпілотники. Україні потрібно робити маленькі літаки з використанням стелс-технологій, меншими моторами, без карбону і майже без металу, з невеликою бойовою частиною. Тільки таким дронам за останній рік вдалося дістатися до центру Москви.

Якщо ж робити непомітний БПЛА, здатний нести 100 кг вибухівки, то коштуватимуть вони дуже багато. Від великої бойової частини немає користі, якщо не вдасться точно уразити ціль, коли придушують супутники і мобільний інтернет.

"Недорогі, непомітні дрони, що щоночі літають на Москву і Пітер, і надійно закривають аеропорти, змушуючи тремтіти від страху і звичайних жителів боліт, і самого царя (адже невідомо, де воно впаде) — це те, що нам потрібно, щоб ворог почав боятися. На жаль, досі у нас пріоритет віддається дорогим – понад 100 тис. доларів – безпілотникам, нездатним подолати ППО Москви і Пітера. У нас навіть немає затверджених МО технічних завдань на невеликий і малопомітний дрон подолання ППО. Поряд зі ставкою на дрони-перехоплювачі, а не на зенітно-ракетні комплекси – це два помилкових рішення, які вже дуже дорого обходяться Україні", — зазначив Юрій Касьянов.

Будівля у центрі Москви після удара дрона Фото: Скриншот

Масовані атаки "Шахедів"

Росіяни вже тривалий час запускають "Шахеди" на висотах понад кілометра, де їх не можуть дістати мобільні групи ППО з кулеметами і автоматичними гвинтівками, а зенітних ракет у ЗСУ настільки мало, що їх не витрачають на безпілотники, бо тоді вони закінчаться дуже швидко.

Хорошу ефективність показують гвинтокрили, які літають на шляху БПЛА. Українські атакують дрони переважно кулеметами, а у російські — ракетами "повітря-повітря", яких у них багато.

На великій висоті "Шахеди" можна збити дронами-перехоплювачами, таким способом вже збили сотні ворожих безпілотників, але їх ефективність досі маленька. Причина у нестачі операторів, радарів для наведення, постійному придушенні систем GPS. У результаті наявні екіпажі просто не знають, куди їхати для перехоплення. На думку автора, придушувати супутниковий зв'язок по всій Україні не потрібно, бо це більше шкодить роботі ППО, ніж "Шахедам".

Щоб "Шахеди" в таких умовах могли коригувати маршрут і знаходити цілі, росіяни іноді встановлюють на них відеокамери і модеми, щоб отримати зображення і керувати дроном через мобільний інтернет. Українські інженери теж так роблять, тому у РФ відключають зв'язок під час атак дронів. "Шахеди" ж найчастіше просто спускаються нижче, щоб спіймати супутникові сигнали, і тоді стають вразливими для стрілецької зброї.

"Незабаром всі "Шахеди" будуть носити бортові станції РЕБ, навчитися виконувати протиповітряні маневри, а з переходом на реактивні двигуни вся наша розпіарена історія з дронами-перехоплювачами відправиться на звалище історії, божевільні гроші будуть витрачені даремно, а надійної системи ППО, як і раніше, не буде. Єдиний вихід – створення своїх ЗРК", — підкреслив Юрій Касьянов.

Раніше писали, що модифіковані дрони Ан-196 "Лютий" уразили нафтобазу аеропорту Сочі у Адлері. Через це 24 липня 2025 року росіяни затримали 28 рейсів на виліт і 28 на приліт.