Лучшие ноутбуки студентов в 2025 году: какую модель выбрать для учебы, работы и игр (видео)

Современным школьникам и студентам необходим хороший ноутбук для учебы, который позволит как готовиться к занятиям, так и подрабатывать или отдыхать. Эксперты протестировали много моделей и отобрали пять лучших.

Related video

Подобрать достойное устройство перед учебным годом можно в зависимости от бюджета или задач. Издание Tom's Guide представило рейтинг ноутбуков для студентов, а также их подробный обзор.

Как выбрать ноутбук для студента

При выборе ноутбука эксперты советуют обращать внимание на такие характеристики: дизайн и эргономика (для удобства), производительность и время автономной работы (чтобы справлялся со всеми задачами), экран и динамики, доступные подключения, операционная система.

Чтобы составить рейтинг ноутбуков для студентов, обозреватели провели набор тестов в реальных условий и оценили, как та или иная модель будет работать при повседневном использовании. Они измерили среднюю яркость и цветопередачу дисплея каждого ноутбука с помощью экспонометра и колориметра.

Для оценки общей производительности используются тесты, включая Geekbench 6 (производительность процессора), а также различные тесты 3DMark для измерения графических возможностей. Испытывается также передачи файлов, чтобы определить скорость жесткого диска, проводится также специальный тест аккумулятора, в котором устройство подключается к интернету по Wi-Fi до полной разрядки.

Работа графического профессора проверяется с помощью игры Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm, чтобы оценить, насколько хорошо ноутбук справляется с простыми играми. При тестировании специализированных игровых ноутбуков используются несколько игр, таких как Shadow of the Tomb Raider и Far Cry: New Dawn.

Apple MacBook Air M4 (2025) — лучший ноутбук для большинства

Ноутбук для учебы Apple MacBook Air M4 (2025) обладает сбалансированными характеристиками Фото: cnet.com

MacBook Air M4 стал венцом творения, унаследовав лучшие черты ноутбуков Apple, но с большей мощностью и более низкой ценой (от 36 415 грн в Украине). Недорогой ноутбук для учебы получил алюминиевый корпус высочайшего класса, теперь еще более элегантный в новом великолепном синем цвете. MacBook Air M4 достаточно легкий (1,2 кг), чтобы носить его весь день, и такой тонкий, что без труда поместится в любой рюкзак, поэтому это в целом лучший ноутбук для студента.

Изюминкой модели является новый процессор M4, который отлично справляется со многими задачами одновременно, будь то работа с конспектами лекций, Spotify и 15 открытыми вкладками Chrome или монтаж 4K-видео в Premiere Pro. А благодаря яркому дисплею Liquid Retina с точной цветопередачей все, от электронных таблиц до проектных работ, выглядит великолепно, что полезно ноутбуку для университета.

Это идеальный ноутбук для студентов, которым нужна мощность без лишних габаритов. Во время теста на автономность он проработал от батареи чуть меньше 15 часов, а при меньших нагрузках сможет продержаться целый день. Для видеозвонков предусмотрена четкая веб-камера на 12 МП.

Обзор ноутбука Apple MacBook Air M4 (2025)

Dell 14 Plus — лучший ноутбук по соотношению цена-качество

Лучший ноутбук для учебы по цене-качеству Dell 14 Plus Фото: Скриншот

Этот ноутбук не выглядит стильно, но послужит надежным помощником в учебе. Он обладает стабильной производительностью, тихо работает и не подведет, когда нужно сосредоточиться на срочной подготовке работ, групповых проектов или просто посмотреть видео на YouTube во время перерывов.

Начальная цена всего 699 долларов (от 67 000 грн в Украине), и за эти деньги вы получаете достойные характеристики, такие как новые процессоры Intel Core Ultra 7 и четкий дисплей с разрешением 2,5K. Печатать на клавиатуре удобно, трекпад надежный, а набор портов подходит для любого оборудования, которое может понадобиться.

Но у него есть и недостатки. Пластиковый корпус немного прогибается, а яркости экрана может не хватить при работе на улице. Тем не менее он занимает достойное место в списке лучших ноутбуков для студентов в 2025 году. Нужно лишь определиться, что будет полезнее: MacBook или Windows для учебы.

Обзор ноутбука Dell 14 Plus

MacBook Pro 14 M4 — самый компактный ноутбук

MacBook Pro 14 M4 признали одним из лучших ноутбуков для студентов Фото: engadget.com

MacBook Pro с базовым чипом M4 и 14-дюймовым экраном является хорошим ноутбуком для учебы. Его мощности более чем достаточно для творческой работы — будь то монтаж 4K-видео, создание портфолио дизайнеров, создание музыки или ретуширование фотографий для проекта. Например, он без труда справляется с такими приложениями, как Photoshop.

Если нужно создавать анимацию или компилировать большие фрагменты кода, то можно выбрать более дорогую модель M4 Pro, но большинству студентов такая мощность не нужна. Стандартный M4 обеспечивает идеальный баланс производительности и эффективности, не перегружая себя. Он мощный, портативный и не такой уж дорогой, если учесть функциональность — от 62 550 грн в Украине.

Он также невероятно практичный, ведь оснащен полноразмерным слотом для SD-карт, невероятно плавной клавиатурой и тачпадом для быстрой работы, а работать от батареи может около 18 часов.

Обзор ноутбука MacBook Pro 14 M4

Lenovo Yoga Slim 7x — лучший ноутбук для студента с Windows

Ноутбук для учебы Lenovo Yoga Slim 7x очень компактный и выносливый Фото: Скриншот

Первый ноутбук Lenovo на базе чипсета Snapdragon X Elite. Несмотря на знакомое название "Yoga Slim", он получил новый дизайн, предназначенный для активной жизни. Ноутбук очень легкий, алюминиевый корпус выглядит дорого, а его элегантный современный дизайн идеально впишется в любой интерьер.

Время автономной работы не самое лучшее для ноутбука на базе Snapdragon (около 14 часов), но оно превосходит многих конкурентов на базе Windows. Lenovo Yoga Slim 7x обладает высокой производительностью и потрясающим 14,5-дюймовым OLED-дисплеем, которые больше подходят аппарату вдвое дороже. Этот бюджетный ноутбук для студента стоит от 37 399 грн.

Экран демонстрирует высокую контрастность, яркие цвета и плавную частоту обновления 90 Гц, благодаря которой все выглядит очень плавно. Сенсорный экран и соотношение сторон 16:10 тоже отлично подходят, особенно для быстрого переключения между чтением лекций, исследованиями и периодическим просмотром YouTube.

Стоит учитывать несколько моментов. Функции искусственного интеллекта звучат впечатляюще на бумаге, но пока они не оправдывают ажиотажа. Некоторые старые приложения могут работать с трудом в Windows для Arm, а отсутствие разъема для наушников может стать минусом для студента или школьника.

Asus ROG Zephyrus G14 — лучший игровой ноутбук для студента

Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 подходит для учебы и игр Фото: RTINGS

Ноутбук подойдет студентам, которые хотят играть так же усердно, как и учиться. У него идеальное сочетание мощности и портативности, чтобы работать в аудиториях, общежитиях, поездках или прямо на улице.

Элегантный дизайн, за который не стыдно, скрывает очень мощное "железо". Asus обновила аппаратную часть, установив процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 и видеокарту Nvidia RTX 5080. Это позволит не только играть в AAA-игры с высокой частотой кадров, но и без проблем справляться с творческими задачами и учебными проектами.

Время автономной работы все еще остается слабым местом, поэтому, для игр в перерывах между учебой понадобится розетка, но это касается большинства игровых ноутбуков. При этом Asus ROG Zephyrus G14 действительно ощущается портативным, а не как танк, который тяжело долго нести. Этот ноутбук занимает мало места в рюкзаке, но преимущества обойдутся недешево — от 156 000 грн.

Обзор ноутбука Asus ROG Zephyrus G14

Ранее эксперты представили три лучших ноутбука 2025 года для работы и развлечений. Они справятся с любыми задачами.