Найкращі ноутбуки студентів у 2025 році: яку модель вибрати для навчання, роботи та ігор (відео)

Сучасним школярам і студентам необхідний хороший ноутбук для навчання, який дасть змогу як готуватися до занять, так і підробляти чи відпочивати. Експерти протестували багато моделей і відібрали п'ять найкращих.

Підібрати гідний пристрій перед навчальним роком можна залежно від бюджету або завдань. Видання Tom's Guide представило рейтинг ноутбуків для студентів, а також їхній детальний огляд.

Як вибрати ноутбук для студента

Під час вибору ноутбука експерти радять звертати увагу на такі характеристики: дизайн і ергономіка (для зручності), продуктивність і час автономної роботи (щоб справлявся з усіма завданнями), екран і динаміки, доступні підключення, операційна система.

Щоб скласти рейтинг ноутбуків для студентів, оглядачі провели набір тестів за реальних умов і оцінили, як та чи інша модель працюватиме за повсякденного використання. Вони виміряли середню яскравість і передачу кольору дисплея кожного ноутбука за допомогою експонометра і колориметра.

Для оцінки загальної продуктивності використовуються тести, включаючи Geekbench 6 (продуктивність процесора), а також різні тести 3DMark для вимірювання графічних можливостей. Випробовується також передавання файлів, щоб визначити швидкість жорсткого диска, проводиться також спеціальний тест акумулятора, в якому пристрій під'єднується до інтернету по Wi-Fi до повної розрядки.

Робота графічного професора перевіряється за допомогою гри Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm, щоб оцінити, наскільки добре ноутбук справляється з простими іграми. Під час тестування спеціалізованих ігрових ноутбуків використовуються кілька ігор, таких як Shadow of the Tomb Raider і Far Cry: New Dawn.

Apple MacBook Air M4 (2025) — найкращий ноутбук для більшості

Ноутбук для навчання Apple MacBook Air M4 (2025) має збалансовані характеристики Фото: cnet.com

MacBook Air M4 став вінцем творіння, успадкувавши найкращі риси ноутбуків Apple, але з більшою потужністю і нижчою ціною (від 36 415 грн в Україні). Недорогий ноутбук для навчання отримав алюмінієвий корпус найвищого класу, тепер ще більш елегантний у новому чудовому синьому кольорі. MacBook Air M4 досить легкий (1,2 кг), щоб носити його весь день, і такий тонкий, що без зусиль поміститься в будь-який рюкзак, тому це загалом найкращий ноутбук для студента.

Родзинкою моделі є новий процесор M4, який відмінно справляється з багатьма завданнями одночасно, чи то робота з конспектами лекцій, Spotify і 15 відкритими вкладками Chrome, чи то монтаж 4K-відео в Premiere Pro. А завдяки яскравому дисплею Liquid Retina з точним кольоропередаванням все, від електронних таблиць до проєктних робіт, має чудовий вигляд, що корисно ноутбуку для університету.

Це ідеальний ноутбук для студентів, яким потрібна потужність без зайвих габаритів. Під час тесту на автономність він пропрацював від батареї трохи менше 15 годин, а при менших навантаженнях зможе протриматися цілий день. Для відеодзвінків передбачена чітка веб-камера на 12 МП.

Dell 14 Plus — найкращий ноутбук за співвідношенням ціна-якість

Найкращий ноутбук для навчання за ціною-якістю Dell 14 Plus Фото: Скриншот

Цей ноутбук не виглядає стильно, але послужить надійним помічником у навчанні. Він має стабільну продуктивність, тихо працює і не підведе, коли потрібно зосередитися на терміновій підготовці робіт, групових проєктів або просто подивитися відео на YouTube під час перерв.

Початкова ціна лише 699 доларів (від 67 000 грн в Україні), і за ці гроші ви отримуєте достойні характеристики, як-от нові процесори Intel Core Ultra 7 і чіткий дисплей із роздільною здатністю 2,5K. Друкувати на клавіатурі зручно, трекпад надійний, а набір портів підходить для будь-якого обладнання, яке може знадобитися.

Але в нього є й недоліки. Пластиковий корпус трохи прогинається, а яскравості екрана може не вистачити під час роботи на вулиці. Проте він посідає гідне місце в списку найкращих ноутбуків для студентів у 2025 році. Потрібно лише визначитися, що буде корисніше: MacBook або Windows для навчання.

MacBook Pro 14 M4 — найбільш компактний ноутбук

MacBook Pro 14 M4 визнали одним із найкращих ноутбуків для студентів Фото: engadget.com

MacBook Pro з базовим чипом M4 і 14-дюймовим екраном є хорошим ноутбуком для навчання. Його потужності цілком достатньо для творчої роботи — чи то монтаж 4K-відео, чи то створення портфоліо дизайнерів, чи то створення музики, чи то ретушування фотографій для проєкту. Наприклад, він без зусиль справляється з такими додатками, як Photoshop.

Якщо потрібно створювати анімацію або компілювати великі фрагменти коду, то можна вибрати дорожчу модель M4 Pro, але більшості студентів така потужність не потрібна. Стандартний M4 забезпечує ідеальний баланс продуктивності та ефективності, не перевантажуючи себе. Він потужний, портативний і не такий уже й дорогий, якщо врахувати функціональність — від 62 550 грн в Україні.

Він також неймовірно практичний, адже оснащений повнорозмірним слотом для SD-карт, неймовірно плавною клавіатурою і тачпадом для швидкої роботи, а працювати від батареї може близько 18 годин.

Lenovo Yoga Slim 7x — найкращий ноутбук для студента з Windows

Ноутбук для навчання Lenovo Yoga Slim 7x дуже компактний і витривалий Фото: Скриншот

Перший ноутбук Lenovo на базі чипсета Snapdragon X Elite. Незважаючи на знайому назву "Yoga Slim", він отримав новий дизайн, призначений для активного життя. Ноутбук дуже легкий, алюмінієвий корпус має дорогий вигляд, а його елегантний сучасний дизайн ідеально впишеться в будь-який інтер'єр.

Час автономної роботи не найкращий для ноутбука на базі Snapdragon (близько 14 годин), але він перевершує багатьох конкурентів на базі Windows. Lenovo Yoga Slim 7x має високу продуктивність і приголомшливий 14,5-дюймовий OLED-дисплей, які більше пасують апарату, що вдвічі дорожчий. Цей бюджетний ноутбук для студента коштує від 37 399 грн.

Екран демонструє високу контрастність, яскраві кольори та плавну частоту оновлення 90 Гц, завдяки якій все виглядає дуже плавно. Сенсорний екран і співвідношення сторін 16:10 теж чудово підходять, особливо для швидкого перемикання між читанням лекцій, дослідженнями та періодичним переглядом YouTube.

Варто враховувати кілька моментів. Функції штучного інтелекту звучать вражаюче на папері, але поки вони не виправдовують ажіотажу. Деякі старі додатки можуть працювати насилу в Windows для Arm, а відсутність роз'єму для навушників може стати мінусом для студента або школяра.

Asus ROG Zephyrus G14 — найкращий ігровий ноутбук для студента

Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 підходить для навчання та ігор Фото: RTINGS

Ноутбук підійде студентам, які хочуть грати так само старанно, як і вчитися. У нього ідеальне поєднання потужності та портативності, щоб працювати в аудиторіях, гуртожитках, поїздках або просто на вулиці.

Елегантний дизайн, за який не соромно, приховує дуже потужне "залізо". Asus оновила апаратну частину, встановивши процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 і відеокарту Nvidia RTX 5080. Це дасть змогу не тільки грати в AAA-ігри з високою частотою кадрів, а й без проблем справлятися з творчими завданнями та навчальними проектами.

Час автономної роботи все ще залишається слабким місцем, тому, для ігор у перервах між навчанням знадобиться розетка, але це стосується більшості ігрових ноутбуків. При цьому Asus ROG Zephyrus G14 дійсно відчувається портативним, а не як танк, який важко довго нести. Цей ноутбук займає мало місця в рюкзаку, але переваги обійдуться недешево — від 156 000 грн.

