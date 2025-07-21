Потягнуть усе, що потрібно: три найкращі ноутбуки 2025 року для роботи та розваг (відео)

Поки що 2025 рік став якимось особливим роком для ноутбуків, проте MacBook Air 15 (М4), Samsung Galaxy Book 5 Pro та Alienware Area-51 заслуговують на увагу тих, хто хоче купити нову модель.

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Оглядач техніки Тоні Поланко протестував багато ноутбуків і визнав ці три найкращими у 2025 році. Він аргументував свій вибір у статті для порталу Tom's Guide.

Поки що 2025 рік став якимось особливим роком для ноутбуків, проте MacBook Air 15 (М4), Samsung Galaxy Book 5 Pro та Alienware Area-51 заслуговують на увагу тих, хто хоче купити нову модель.

Оглядач техніки Тоні Поланко протестував багато ноутбуків і визнав ці три найкращими у 2025 році. Він аргументував свій вибір у статті для порталу Tom's Guide.

MacBook Air 15 (М4)

15-дюймовий MacBook Air на базі процесора M4 має все необхідне для максимально ефективної роботи. Його великий екран дає змогу не мружитися, читаючи повідомлення колег.

Завдяки процесору M4, Air M4 легко справляється з моїм повсякденним навантаженням офіс-менеджера, коли в браузері відкрито 20-30 вкладок і іноді відтворюється відео на YouTube у фоновому режимі. Апарат досить легкий, щоб можна було комфортно переносити його по всьому офісу і возити з дому або назад.

Огляд ноутбука MacBook Air 15 (М4)

Samsung Galaxy Book 5 Pro

Ноутбуки Samsung не такі популярні, але дехто цінує їх за простий дизайн і можливість встановлення OLED-панелей. Galaxy Book 5 Pro втілив у собі всі найкращі напрацювання компанії в цій лінійці.

Однією з головних переваг моделі є барвистий 16-дюймовий (2880 x 1800) OLED-дисплей. На цьому екрані все виглядає приголомшливо, тому фільми і серіали виглядають приголомшливо. Він також забезпечує чудову яскравість як для SDR-, так і для HDR-контенту, тож передає кожну деталь у відео або на веб-сайтах.

Незважаючи на відносно великий розмір, цей ноутбук легкий і тонкий, що робить його чудовим супутником у подорожах. У нього також великий набір портів, що нечасто зустрінеш на таких тонких пристроях.

Усередині встановлений процесор Lunar Lake, що забезпечує достатню потужність для повсякденної роботи і майже 12,5 годин автономної роботи, що перевищує середній показник для ноутбуків на Windows. Lunar Lake не такий енергоефективний, як Snapdragon X Elite, але, з досвіду, загалом краще справляється з ширшим спектром застосунків і програм, як порівняти з чипами Qualcomm.

Огляд ноутбука Samsung Galaxy Book 5 Pro

Dell Alienware Area-51

Модель з унікальним стилем і високою функціональністю. Один із перших ігрових ноутбуків з відеокартою нового покоління Nvidia RTX 50. Пристрої з попередньою серією RTX 40 все ще досить гарні для будь-якої гри, але поліпшення відчувається.

Alienware Area-51 показав високу продуктивність. Doom: The Dark Ages працював зі 120 кадрами за секунду з відключеною DLSS 4 і 240 кадрами за секунду з увімкненою DLSS 4. Частота кадрів за секунду в останній версії практично відповідає частоті оновлення екрана. Цей ноутбук навіть справляється з вимогливою до графіки грою Cyberpunk 2077 зі швидкістю 70 кадрів за секунду з відключеною DLSS і 240 кадрів за секунду з увімкненою технологією генерації кадрів.

Особливе "рідке" покриття корпусу переливається і змінює колір залежно від освітлення. Дизайн доповнює RGB-підсвічування, що імітує "північне сяйво".

Огляд ноутбука Dell Alienware 16 Area-51 Dell Alienware 16 Area-51

Раніше писали, що Apple може випустити дешевий Macbook на базі чіпа A18 Pro, як у iPhone 16 Pro. Компанія планує продати від 5 до 7 мільйонів таких пристроїв у 2026 році.

Нещодавно експерти також назвали найкращі бюджетні ноутбуки 2025 року. До рейтингу увійшли моделі від Acer, Apple, MSI та Lenovo.