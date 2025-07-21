Потянут все, что нужно: три лучших ноутбука 2025 года для работы и развлечений (видео)

Пока 2025 год стал каким-то особенным годом для ноутбуков, однако MacBook Air 15 (М4), Samsung Galaxy Book 5 Pro и Alienware Area-51 заслуживают внимания тех, кто хочет купить новую модель.

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Обозреватель техники Тони Поланко протестировал много ноутбуков и признал эти три лучшими в 2025 году. Он аргументировал свой выбор в статье для портала Tom's Guide.

Пока 2025 год стал каким-то особенным годом для ноутбуков, однако MacBook Air 15 (М4), Samsung Galaxy Book 5 Pro и Alienware Area-51 заслуживают внимания тех, кто хочет купить новую модель.

Обозреватель техники Тони Поланко протестировал много ноутбуков и признал эти три лучшими в 2025 году. Он аргументировал свой выбор в статье для портала Tom's Guide.

MacBook Air 15 (М4)

15-дюймовый MacBook Air на базе процессора M4 имеет все необходимое для максимально эффективной работы. Его большой экран позволяет не щуриться, читая сообщения коллег.

Благодаря процессору M4, Air M4 легко справляется с моей повседневной нагрузкой офис-менеджера, когда в браузере открыты 20-30 вкладок и иногда воспроизводится видео на YouTube в фоновом режиме. Аппарат достаточно легкий, чтобы можно было комфортно переносить его по всему офису и возить из дома или обратно.

Обзор ноутбука MacBook Air 15 (М4)

Samsung Galaxy Book 5 Pro

Ноутбуки Samsung не так популярны, но некоторые ценят их за простой дизайн и возможность установки OLED-панелей. Galaxy Book 5 Pro воплотил в себе все лучшие наработки компании в этой линейке.

Одним из главных преимуществ модели является красочный 16-дюймовый (2880 x 1800) OLED-дисплей. На этом экране все выглядит потрясающе, поэтому фильмы и сериалы выглядят потрясающе. Он также обеспечивает отличную яркость как для SDR-, так и для HDR-контента, так что передает каждую деталь в видео или на веб-сайтах.

Несмотря на относительно большой размер, этот ноутбук легкий и тонкий, что делает его отличным спутником в путешествиях. У него также большой набор портов, что нечасто встретишь на таких тонких устройствах.

Внутри установлен процессор Lunar Lake, обеспечивающий достаточную мощность для повседневной работы и почти 12,5 часов автономной работы, что превышает средний показатель для ноутбуков на Windows. Lunar Lake не так энергоэффективен, как Snapdragon X Elite, но по опыту в целом лучше справляется с более широким спектром приложений и программ по сравнению с чипами Qualcomm.

Обзор ноутбука Samsung Galaxy Book 5 Pro

Dell Alienware Area-51

Модель с уникальным стилем и высокой функциональность. Один из первых игровых ноутбуков с видеокартой нового поколения Nvidia RTX 50. Устройства с предыдущей серией RTX 40 все еще достаточно хороши для любой игры, но улучшение ощущается.

Alienware Area-51 показал высокую производительность. Doom: The Dark Ages работал со 120 кадрами в секунду с отключенной DLSS 4 и 240 кадрами в секунду с включенной DLSS 4. Частота кадров в секунду в последней версии практически соответствует частоте обновления экрана. Этот ноутбук даже справляется с требовательной к графике игрой Cyberpunk 2077 со скоростью 70 кадров в секунду с отключенной DLSS и 240 кадров в секунду с включенной технологией генерации кадров.

Особое "жидкое" покрытие корпуса переливается и меняет цвет в зависимости от освещения. Дизайн дополняет RGB-подсветку, имитирующую "северное сияние".

Обзор ноутбука Dell Alienware 16 Area-51

Ранее писали, что Apple может выпустить дешевый Macbook на базе чипа A18 Pro, как у iPhone 16 Pro. Компания планирует продать от 5 до 7 миллионов таких устройств в 2026 году.

Недавно эксперты также назвали лучшие бюджетные ноутбуки 2025 года. В рейтинг вошли модели от Acer, Apple, MSI и Lenovo.