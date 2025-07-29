Лучшие бюджетные телевизоры: эксперты назвали 4 модели с приличными характеристиками (фото)

Сегодня на рынке есть много недорогих телевизоров, но обычному покупателю может быть сложно отличить лучшие бюджетные модели от худших. Эксперты выделили 4 модели от LG, TCL и Roku, которые действительно стоит купить.

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Некоторым современным телевизорам начального уровня не хватает ключевых функций, однако есть также ряд достойных вариантов. Обозреватель портала Business Insider Стивен Коэн составил собственный рейтинг бюджетных телевизоров, опираясь на свой опыт тестировщика технических продуктов.

Самый лучший телевизор в целом: TCL QM6K

TCL QM6K Фото: Business Insider

По словам эксперта, TCL QM6K — лучший бюджетный телевизор, который ему приходилось тестировать. Он отметил, что большинство бюджетных телевизоров страдают от плохой контрастности, из-за чего темные сцены выглядят размытыми и плоскими, особенно в темной комнате. Однако QM6K использует миниатюрную светодиодную подсветку с локальным затемнением для улучшения контрастности и обеспечивает широкий диапазон цветов благодаря использованию квантовых точек. Такие функции на таких дешевых телевизорах — редкость.

Характеристики телевизора TCL QM6K:

разрешение — 4K Ultra HD (3840 x 2160p);

тип панели — QLED, 144 Гц с ПК;

подсветка — мини-светодиод с локальным затемнением;

форматы HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG;

ОС Smart TV — Google TV;

порты HDMI — два HDMI 2.1, два HDMI 2.0;

диагональ — от 55 до 98 дюймов.

Плюсы:

хорошая производительность HDR для мини-LED-телевизора начального уровня;

локальное затемнение усиливает контрастность с минимальным размытием;

быстрая навигация в Google TV.

Минусы:

яркость ограничена по сравнению со средними и высокими QLED-дисплеями;

более старые телевизоры 2024 года выпуска с лучшей производительностью иногда доступны по меньшей цене.

Самый лучший OLED-дисплей: LG B4

LG B4 Фото: whathifi.com

Самые лучшие телевизоры OLED, как правило, не отличаются доступностью. Одним из самых бюджетных вариантов сегодня является LG B4. Он обеспечивает все преимущества контрастности, которыми славятся OLED-телевизоры, превосходя даже лучшие мини-светодиодные подсветки на высококачественных QLED-телевизорах. Однако по сравнению с более дорогими OLED-дисплеями, LG B4 отстает по яркости и не дотягивает до поддержки 144 Гц.

Характеристики телевизора LG B4:

разрешение — 4K Ultra HD (3840 x 2160p);

тип панели — OLED, 120 Гц;

подсветка — нет данных;

форматы HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

порты HDMI — четыре HDMI 2.1;

диагональ — от 48 до 83 дюймов.

Плюсы:

одна из самых доступных OLED-моделей;

контрастность на уровне пикселей с глубокими уровнями черного;

поддержка Dolby Vision.

Минусы:

более дорогие OLED-модели LG имеют лучшую обработку изображения;

ниже яркость, чем у конкурирующих OLED-дисплеев среднего и высокого класса;

не хватает режима 144 Гц для игр на ПК.

Лучший телевизор начального уровня: TCL S5

TCL S5 Фото: androidpolice.com

Как отмечает Коэн, телевизор TCL S5 не может похвастаться расширенными функциями изображения, но это один из лучших недорогих телевизоров для базовых потребностей. Он также идеально подходит для тех, кто хочет иметь доступный дополнительный телевизор для спальни. Он не такой яркий, как другие модели из этого списка, но его возможностей достаточно для обычного просмотра фильмов и видео.

Характеристики телевизора TCL S5:

разрешение — 4K Ultra HD (3840 x 2160p);

тип панели — светодиодный, 60 Гц;

подсветка — светодиод прямого освещения;

форматы HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG;

ОС Smart TV — Fire TV (также доступна модель Google TV);

порты HDMI — три HDMI 2.0;

диагональ — 50 и 43 дюйма.

Плюсы:

поддерживает широкую цветовую гамму;

имеет голосовой пульт Alexa.

Минусы:

недостаточно яркий для отображения HDR-контента;

нет локального затемнения, поэтому контрастность ограничена.

Самый лучший смарт-телевизор: Roku Plus

Roku Plus Фото: cnet.com

По мнению обозревателя, Roku Plus — это хороший бюджетный телевизор для тех, у кого в приоритете смарт-функции. Его оптимизированный интерфейс работает плавно и имеет простой главный экран с большими плитками для всех нужных программ. Пульт дистанционного управления телевизора имеет несколько интересных функций, не присущих многим телевизорам в таком ценовом сегменте. В частности Коэн упомянул функцию голосового поиска в режиме hands-free и встроенный аккумулятор, который заряжается через USB. Также есть возможность активировать звуковой сигнал на пульте, чтобы найти его, если он потеряется.

Характеристики телевизора Roku Plus:

разрешение — 4K Ultra HD (3840 x 2160p);

тип панели — QLED, 60 Гц;

подсветка — светодиод с локальным затемнением;

форматы HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG;

ОС Smart TV — ОС Roku;

порты HDMI — четыре HDMI 2.0;

диагональ — от 49 до 70 дюймов.

Плюсы:

хорошая производительность HDR за доступную цену;

интуитивные умные функции;

отличный пульт и приложение.

Минусы:

углы обзора не такие уж и высокие;

локальное затемнение не такое эффективное, как у моделей Mini LED;

нет поддержки VRR или 120 Гц.

Напомним, по результатам тестирований CNET, телевизор Samsung S95F OLED продемонстрировал высочайшее качество изображения, лучшую антибликовую систему, а также превосходную производительность в играх.