Найкращі бюджетні телевізори: експерти назвали 4 моделі з пристойними характеристиками (фото)

Сьогодні на ринку є багато недорогих телевізорів, але звичайному покупцю може бути складно відрізнити кращі бюджетні моделі від гірших. Експерти виділили 4 моделі від LG, TCL та Roku, які справді варто купити.

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Деяким сучасним телевізорам початкового рівня бракує ключових функцій, проте є також низка достойних варіантів. Оглядач порталу Business Insider Стівен Коен склав власний рейтинг бюджетних телевізорів, спираючись на свій досвід тестувальника технічних продуктів.

Найкращий телевізор загалом: TCL QM6K

TCL QM6K Фото: Business Insider

За словами експерта, TCL QM6K — найкращий бюджетний телевізор, що йому доводилося тестувати. Він зазначив, що більшість бюджетних телевізорів страждають від поганої контрастності, через що темні сцени виглядають розмитими та плоскими, особливо в темній кімнаті. Однак QM6K використовує мініатюрне світлодіодне підсвічування з локальним затемненням для покращення контрастності та забезпечує широкий діапазон кольорів завдяки використанню квантових точок. Такі функції на таких дешевих телевізорах — рідкість.

Характеристики телевізора TCL QM6K:

роздільна здатність — 4K Ultra HD (3840 x 2160p);

тип панелі — QLED, 144 Гц з ПК;

підсвічування — мінісвітлодіод з локальним затемненням;

формати HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG;

ОС Smart TV — Google TV;

порти HDMI — два HDMI 2.1, два HDMI 2.0;

діагональ — від 55 до 98 дюймів.

Плюси:

хороша продуктивність HDR для міні-LED-телевізора початкового рівня;

локальне затемнення посилює контрастність з мінімальним розмиттям;

швидка навігація в Google TV.

Мінуси:

яскравість обмежена порівняно із середніми та високими QLED-дисплеями;

старіші телевізори 2024 року випуску з кращою продуктивністю іноді доступні за меншу ціну.

Найкращий OLED-дисплей: LG B4

LG B4 Фото: whathifi.com

Найкращі телевізори OLED, як правило, не відрізняються доступністю. Одним з найбюджетніших варіантів сьогодні є LG B4. Він забезпечує всі переваги контрастності, якими славляться OLED-телевізори, перевершуючи навіть найкращі міні-світлодіодні підсвічування на високоякісних QLED-телевізорах. Однак порівняно з дорожчими OLED-дисплеями, LG B4 відстає за яскравістю та не дотягує до підтримки 144 Гц.

Характеристики телевізора LG B4:

роздільна здатність — 4K Ultra HD (3840 x 2160p);

тип панелі — OLED, 120 Гц;

підсвічування — немає даних;

формати HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

порти HDMI — чотири HDMI 2.1;

діагональ — від 48 до 83 дюймів.

Плюси:

одна з найдоступніших OLED-моделей;

контрастність на рівні пікселів з глибокими рівнями чорного;

підтримка Dolby Vision.

Мінуси:

дорожчі OLED-моделі LG мають кращу обробку зображення;

нижча яскравість, ніж у конкуруючих OLED-дисплеїв середнього та високого класу;

бракує режиму 144 Гц для ігор на ПК.

Найкращий телевізор початкового рівня: TCL S5

TCL S5 Фото: androidpolice.com

Як зазначає Коен, телевізор TCL S5 не може похвалитися розширеними функціями зображення, але це один з найкращих недорогих телевізорів для базових потреб. Він також ідеально підходить для тих, хто хоче мати доступний додатковий телевізор для спальні. Він не такий яскравий, як інші моделі з цього списку, але його можливостей достатньо для звичайного перегляду фільмів та відео.

Характеристики телевізора TCL S5:

роздільна здатність — 4K Ultra HD (3840 x 2160p);

тип панелі — світлодіодний, 60 Гц;

підсвічування — світлодіод прямого освітлення;

формати HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG;

ОС Smart TV — Fire TV (також доступна модель Google TV);

порти HDMI — три HDMI 2.0;

діагональ — 50 та 43 дюйми.

Плюси:

підтримує широку кольорову гаму;

має голосовий пульт Alexa.

Мінуси:

недостатньо яскравий для відображення HDR-контенту;

немає локального затемнення, тому контрастність обмежена.

Найкращий смарттелевізор: Roku Plus

Roku Plus Фото: cnet.com

На думку оглядача, Roku Plus — це хороший бюджетний телевізор для тих, в кого в пріоритеті смартфункції. Його оптимізований інтерфейс працює плавно та має простий головний екран із великими плитками для всіх потрібних програм. Пульт дистанційного керування телевізора має кілька цікавих функцій, не притаманних багатьом телевізорам в такому ціновому сегменті. Зокрема Коен згадав функцію голосового пошуку в режимі hands-free та вбудований акумулятор, який заряджається через USB. Також є можливість активувати звуковий сигнал на пульті, щоб знайти його, якщо він загубиться.

Характеристики телевізора Roku Plus:

роздільна здатність — 4K Ultra HD (3840 x 2160p);

тип панелі — QLED, 60 Гц;

підсвічування — світлодіод з локальним затемненням;

формати HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG;

ОС Smart TV — ОС Roku;

порти HDMI — чотири HDMI 2.0;

діагональ — від 49 до 70 дюймів.

Плюси:

хороша продуктивність HDR за доступну ціну;

інтуїтивні розумні функції;

чудовий пульт і застосунок.

Мінуси:

кути огляду не такі вже й високі;

локальне затемнення не таке ефективне, як у моделей Mini LED;

немає підтримки VRR або 120 Гц.

Нагадаємо, за результатами тестувань CNET, телевізор Samsung S95F OLED продемонстрував найвищу якість зображення, найкращу антиблікову систему, а також чудову продуктивність в іграх.