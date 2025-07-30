Эффект кинотеатра дома: 10 лучших проекторов 2025 года, которые заменят телевизор (фото)

Сегодня проекторы стали одним из самых дешевых способов получить изображение размером со стену. Большинство из них яркие, компактные, имеют разрешение 4K и поддерживают такие сервисы, как Netflix.

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Эксперты протестировали ряд современных моделей и выбрали 10 лучших проекторов для дома. Рейтинг проекторов для домашнего кинотеатра опубликовал портал CNET.

Лучший проектор в целом: Epson Home Cinema 5050UB

Epson Home Cinema 5050UB Фото: cnet.com

По версии портала Epson Home Cinema 5050UB можно считать лучшим универсальным проектором для домашнего кинотеатра. Он обладает высоким коэффициентом контрастности в сочетании с превосходной яркостью и точной цветопередачей, а также лучшей детализацией, чем это возможно с проектором с разрешением 1080p.

Плюсы:

общее качество изображения;

коэффициент контрастности;

моторизованный объектив;

широкий сдвиг объектива и моторизованный зум.

Минусы:

габаритность;

цена;

использование сменных ламп.

Лучший проектор для яркого изображения: Anker Nebula X1

Anker Nebula X1 Фото: cnet.com

По словам обозревателя, Anker Nebula X1 — это самый яркий проектор, с которым ему приходилось иметь дело. Кроме того, он тихий, имеет превосходный коэффициент контрастности, он относительно компактный и портативный.

Плюсы:

яркость;

тихая работа.

Минусы:

цена.

Лучший проектор 1080p: BenQ HT2060: BenQ HT2060

BenQ HT2060 Фото: cnet.com

Модель BenQ HT2060 подойдет для большинства людей, которые ищут проектор для дома. Он хорошо выполняет почти все функции, обеспечивая изображение с превосходной контрастностью и точностью передачи цветов, особенно учитывая цену.

Плюсы:

реалистичный цвет;

приличный коэффициент контрастности;

соотношение цены и производительности.

Минусы:

посредственная яркость;

немного дорого для 1080p.

Лучший короткофокусный проектор: BenQ X500i

BenQ X500i Фото: cnet.com

Эксперты рекомендуют проектор BenQ X500i для небольших комнат. Для создания 100-дюймового изображения ему требуется лишь 1,5-1,8 метра от стены или экрана. При этом его картинка лучше, чем у многих конкурентов, которые стоят намного дороже.

Плюсы:

контрастность;

точные цвета;

яркость.

Минусы:

цена;

короткий фокус подходит не всем.

Лучший портативный проектор: Anker Nebula Mars 3 Air

Anker Nebula Mars 3 Air Фото: cnet.com

Проектор Anker Nebula Mars 3 Air может работать от батареи, но при этом создавать относительно яркое изображение. Он идеально подойдет для киновечеров на улице или любого места, где нет возможности подключиться к розетке.

Плюсы:

размер;

Google TV;

приличный цвет и контрастность для портативного проектора.

Минусы:

цена;

срок службы батареи;

уступает более крупным портативным моделям.

Лучший проектор с карданным креплением: JMGO N1S Pro 4K

JMGO N1S Pro 4K Фото: cnet.com

Как отмечают в издании, JMGO N1S Pro 4K готов к просмотру за считанные секунды после подключения. Проектор имеет подставку, которая вращается и движется вверх и вниз, что упрощает настройку по сравнению с конструкциями без карданного крепления.

Плюсы:

высокая яркость для относительно небольшого проектора;

хорошие динамики;

мгновенная настройка.

Минусы:

цвета не точные;

дизайн карданного стержня;

уступает некоторым альтернативам без карданного крепления.

Лучший бюджетный 4K-проектор: Epson Home Cinema 2350

Epson Home Cinema 2350 Фото: cnet.com

Проектор Epson HC2350 может похвастаться приличной яркостью для своей цены. Среди других его преимуществ — сдвиг объектива, встроенная потоковая передача данных и компактный размер. При этом его коэффициент контрастности не очень хороший и значительно ниже среднего.

Плюсы:

проектор 4K по цене 1080p;

компактность;

яркость.

Минусы:

посредственная контрастность;

технически 4K, но другие проекторы более четкие.

Самый лучший компактный 4K-проектор: JMGO N1S 4K

JMGO N1S 4K Фото: cnet.com

Несмотря на свой небольшой размер, проектор JMGO N1S выполняет большинство функций должным образом, включая приличный коэффициент контрастности, яркость, детализацию 4K, встроенный Google TV и тихую работу. Это также одна из самых дешевых моделей в этом рейтинге проекторов.

Плюсы:

Цена;

миниатюрный размер;

яркость.

Минусы:

посредственные цвета;

не очень яркий;

без масштабирования.

Лучший ультрапортативный проектор: Anker Nebula Capsule Air

Anker Nebula Capsule Air Фото: cnet.com

Anker Nebula Capsule Air — это проектор размером с банку газированного напитка, который имеет разрешение 720p, встроенный Google TV и аккумулятор, которого хватит на просмотр долгого фильма или нескольких серий сериала. Дополнительный штатив с аккумулятором может продлить время работы на 4 часа.

Плюсы:

размер;

Google TV;

полезные дополнительные аксессуары.

Минусы:

не очень яркий;

не очень точный.

Самый лучший универсальный проектор: BenQ GP520

BenQ GP520 Фото: cnet.com

Проектор BenQ GP520 получил звание лучшего компактного универсального проектора с поддержкой Google TV и большой светоотдачей. Благодаря нескольким дополнительным подставкам и креплениям, GP520 легко разместить на низком столе, высокой полке, на полу лицом к потолку или установить на потолке лицом к стене.

Плюсы:

цвета;

много света;

размер.

Минусы:

коэффициент контрастности ниже среднего;

нет масштабирования.

Лучший лазерный проектор 4K: Epson Home Cinema LS11000

Epson Home Cinema LS11000 Фото: cnet.com

Проектор Epson Home Cinema LS11000 предназначен для превращения комнаты в домашний кинотеатр. Он использует комбинацию лазера и люминофора для создания света, за счет чего обеспечивает лучшую цветопередачу, быстрее включения / выключения и лучший коэффициент динамической контрастности. Кроме этот проектор он не требует замены лампы.

Плюсы:

яркость;

цвета.

Минусы:

не такой детализированный, как некоторые 4K DLP-проекторы;

производительность не совсем оправдывает цену.

Лучший портативный проектор высокого класса: Anker Nebula Cosmos 4K SE

Anker Nebula Cosmos 4K SE Фото: cnet.com

Проектор Anker Nebula Cosmos 4K SE несколько великоват для портативной модели, однако его характеристики превосходят более компактные устройства. Он идеально подойдет для тех, кому нужен проектор, способный обеспечить приличное изображение для случайных киновечеров.

Плюсы:

достаточно портативный для своего размера;

универсальное стриминговое устройство;

может использоваться как Bluetooth-колонка.

Минусы:

нет зума или сдвига объектива;

световой ореол немного чрезмерный за такую цену;

посредственный коэффициент контрастности.

Напомним, ранее эксперты также назвали лучшие бюджетные телевизоры 2025 года с приличными характеристиками.