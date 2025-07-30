Ефект кінотеатру вдома: 10 кращих проекторів 2025 року, які замінять телевізор (фото)

Сьогодні проектори стали одним із найдешевших способів отримати зображення розміром зі стіну. Більшість з них яскраві, компактні, мають роздільну здатність 4K та підтримують такі сервіси, як Netflix.

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Експерти протестували низку сучасних моделей та обрали 10 найкращих проекторів для дому. Рейтинг проекторів для домашнього кінотеатру опублікував портал CNET.

Найкращий проектор загалом: Epson Home Cinema 5050UB

Epson Home Cinema 5050UB Фото: cnet.com

За версією порталу Epson Home Cinema 5050UB можна вважати найкращим універсальним проектором для домашнього кінотеатру. Він має високий коефіцієнт контрастності в поєднанні з чудовою яскравістю та точною передачею кольору, а також кращою деталізацією, ніж це можливо з проектором з роздільною здатністю 1080p.

Плюси:

загальна якість зображення;

коефіцієнт контрастності;

моторизований об'єктив;

широкий зсув об'єктива та моторизований зум.

Мінуси:

габаритність;

ціна;

використання змінних ламп.

Найкращий проектор для яскравого зображення: Anker Nebula X1

Anker Nebula X1 Фото: cnet.com

За словами оглядача, Anker Nebula X1 – це найяскравіший проектор, з яким йому доводилось мати справу. Окрім того, він тихий, має чудовий коефіцієнт контрастності, він відносно компактний та портативний.

Плюси:

яскравість;

тиха робота.

Мінуси:

ціна.

Найкращий проектор 1080p: BenQ HT2060

BenQ HT2060 Фото: cnet.com

Модель BenQ HT2060 підійде для більшості людей, які шукають проектор для дому. Він добре виконує майже всі функції, забезпечуючи зображення з чудовою контрастністю та точністю передачі кольорів, особливо враховуючи ціну.

Плюси:

реалістичний колір;

пристойний коефіцієнт контрастності;

співвідношення ціни та продуктивності.

Мінуси:

посередня яскравість;

трохи дорого для 1080p.

Найкращий короткофокусний проектор: BenQ X500i

BenQ X500i Фото: cnet.com

Експерти рекомендують проектор BenQ X500i для невеликих кімнат. Для створення 100-дюймового зображення йому потрібно лише 1,5-1,8 метра від стіни або екрана. При цьому його картинка краща, ніж у багатьох конкурентів, які коштують набагато дорожче.

Плюси:

контрастність;

точні кольори;

яскравість.

Мінуси:

ціна;

короткий фокус підходить не всім.

Найкращий портативний проектор: Anker Nebula Mars 3 Air

Anker Nebula Mars 3 Air Фото: cnet.com

Проектор Anker Nebula Mars 3 Air може працювати від батареї, але при цьому створювати відносно яскраве зображення. Він ідеально підійде для кіновечорів на вулиці або будь-якого місця, де немає можливості під'єднатися до розетки.

Плюси:

розмір;

Google TV;

пристойний колір та контрастність для портативного проектора.

Мінуси:

ціна;

термін служби батареї;

поступається більшим портативним моделям.

Найкращий проектор з карданним кріпленням: JMGO N1S Pro 4K

JMGO N1S Pro 4K Фото: cnet.com

Як зазначають у виданні, JMGO N1S Pro 4K готовий до перегляду за лічені секунди після підключення. Проектор має підставку, яка обертається та рухається вгору та вниз, що спрощує налаштування порівняно з конструкціями без карданного кріплення.

Плюси:

висока яскравість для відносно невеликого проектора;

хороші динаміки;

миттєве налаштування.

Мінуси:

кольори не точні;

дизайн карданного стержня;

поступається деяким альтернативам без карданного кріплення.

Найкращий бюджетний 4K-проектор: Epson Home Cinema 2350

Epson Home Cinema 2350 Фото: cnet.com

Проектор Epson HC2350 може похизуватися пристойною яскравістю для своєї ціни. Серед інших його переваг — зсув об'єктива, вбудована потокова передача даних та компактний розмір. При цьому його коефіцієнт контрастності не дуже хороший і значно нижчий за середній.

Плюси:

проектор 4K за ціною 1080p;

компактність;

яскравість.

Мінуси:

посередня контрастність;

технічно 4K, але інші проектори чіткіші.

Найкращий компактний 4K-проектор: JMGO N1S 4K

JMGO N1S 4K Фото: cnet.com

Попри свій невеликий розмір, проектор JMGO N1S виконує більшість функцій належним чином, включаючи пристойний коефіцієнт контрастності, яскравість, деталізацію 4K, вбудований Google TV та тиху роботу. Це також одна з найдешевших моделей у цьому рейтингу проекторів.

Плюси:

Ціна;

мініатюрний розмір;

яскравість.

Мінуси:

посередні кольори;

не дуже яскравий;

без масштабування.

Найкращий ультрапортативний проектор: Anker Nebula Capsule Air

Anker Nebula Capsule Air Фото: cnet.com

Anker Nebula Capsule Air – це проектор розміром з банку газованого напою, який має роздільну здатність 720p, вбудований Google TV та акумулятор, якого вистачить на перегляд довгого фільму або кількох серій серіалу. Додатковий штатив з акумулятором може продовжити час роботи на 4 години.

Плюси:

розмір;

Google TV;

корисні додаткові аксесуари.

Мінуси:

не дуже яскравий;

не дуже точний.

Найкращий універсальний проектор: BenQ GP520

BenQ GP520 Фото: cnet.com

Проектор BenQ GP520 отримав звання найкращого компактного універсального проектора з підтримкою Google TV та великою світловіддачею. Завдяки кільком додатковим підставкам та кріпленням, GP520 легко розмістити на низькому столі, високій полиці, на підлозі обличчям до стелі або встановити на стелі обличчям до стіни.

Плюси:

кольори;

багато світла;

розмір.

Мінуси:

коефіцієнт контрастності нижчий за середній;

немає масштабування.

Найкращий лазерний проектор 4K: Epson Home Cinema LS11000

Epson Home Cinema LS11000 Фото: cnet.com

Проектор Epson Home Cinema LS11000 призначений для перетворення кімнати на домашній кінотеатр. Він використовує комбінацію лазера та люмінофора для створення світла, за рахунок чого забезпечує кращу передачу кольору, швидше ввімкнення/вимкнення та кращий коефіцієнт динамічної контрастності. Окрім цей проектор він не потребує заміни лампи.

Плюси:

яскравість;

кольори.

Мінуси:

не такий деталізований, як деякі 4K DLP-проектори;

продуктивність не зовсім виправдовує ціну.

Найкращий портативний проектор високого класу: Anker Nebula Cosmos 4K SE

Anker Nebula Cosmos 4K SE Фото: cnet.com

Проектор Anker Nebula Cosmos 4K SE дещо великий для портативної моделі, проте його характеристики перевершують компактніші пристрої. Він ідеально підійде для тих, кому потрібен проектор, здатний забезпечити пристойне зображення для випадкових кіновечорів.

Плюси:

досить портативний для свого розміру;

універсальний стрімінговий пристрій;

може використовуватися як Bluetooth-колонка.

Мінуси:

немає зуму або зсуву об'єктива;

світловий ореол трохи надмірний за таку ціну;

посередній коефіцієнт контрастності.

Нагадаємо, раніше експерти також назвали найкращі бюджетні телевізори 2025 року з пристойними характеристиками.