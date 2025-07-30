Телевизор TCL QM8K превзошел конкурентов mini-LED благодаря одной фишке: тесты (фото)

TCL QM8K получил заметные улучшение по сравнению со своим предшественником: новая функция сверхширокоугольного обзора гарантирует одинаково хорошее качество изображения с любого ракурса.

Related video

Также модель получила более эффективную систему локального затемнения, которая обеспечивает насыщенный черный цвет без ореолов, пишет techradar.com.

Тестировщики отмечают, что акустическая система новинки Dolby Atmos выдает звук по качеству выше среднего, хотя басов ему немного не хватает. Программное обеспечение Google TV удобное, и в нем есть хороший набор игровых функций, включая поддержку 4K 144 Гц. Цена — пожалуй, главное преимущество QM8K: производитель предлагает очень высокое качество изображения, стильный дизайн и полезные функции по более низкой цене, чем у конкурентов премиум-класса.

Плюсы телевизора TCL QM8K:

Высокая яркость

Насыщенный черный цвет без ореолов

Поддержка Dolby Vision и HDR10+

Минусы:

Всего два порта HDMI 2.1

Небольшой эффект виньетирования

Телевизор TCL QM8K Фото: Future

TCL QM8K — флагманский mini-LED-телевизор компании 2025 года, обладающий рядом усовершенствований по сравнению с прошлогодним TCL QM851G, который на тот момент был самым ярким телевизором по результатам тестов. QM8K также обеспечивает высокую яркость благодаря новому сверхмощному светодиодному чипу. Яркость теперь сбалансирована системой управления Halo, 23-битным контроллером подсветки и динамическим алгоритмом подсветки, что гарантирует высокую контрастность изображения и глубокие, детализированные тени.

Антибликовый экран и новая функция сверхширокоугольного обзора делают модель идеальным вариантом для просмотра спортивных состязаний, фильмов и шоу, пишут тестировщики. Функция сверхширокого угла обзора позволяет нескольким зрителям собраться вокруг экрана, и все будут видеть одинаковое качество изображения, независимо от того, где они сидят.

Технические характеристики:

Тип экрана: QLED с мини-светодиодом

Частота обновления: 144 Гц

Поддержка HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Поддержка аудио: Dolby Atmos, DTS Virtual:X

Smart TV: Google TV

Порты HDMI: 4 (2 x HDMI 2.1)

Встроенный тюнер: ATSC 3.0

Телевизор TCL QM8K Фото: Future

Датская компания Bang & Olufsen разработала встроенную акустическую систему для QM8K, которая поддерживает Dolby Atmos и DTS Virtual:X. Аудиосистема оснащена интерфейсом эквалайзера Beosonic, позволяющим настраивать звук, используя такие категории, как "Яркий" или "Расслабленный", в отличие от обычных настроек эквалайзера. В целом, встроенный звук хорош, но небогат басами и динамикой.

Дизайнеры использовали рамку Zero Border, сокращающую расстояние между краем телевизора и изображением до 3,4 мм. Благодаря этому гаджет выглядит более премиально, чем многие телевизоры, а все модели с диагональю экрана до 85 дюймов оснащены прочной подставкой с регулируемой высотой, что позволяет разместить звуковую панель.

В QM8K используется платформа Smart TV. Быстрое меню позволяет легко получить доступ к основным настройкам изображения и другим параметрам, а программа передач Google TV Live может включать каналы вещания, принимаемые тюнером ATSC 3.0 "NextGen TV" QM8K.

Игры представлены благодаря поддержке 4K 144 Гц, хотя эта частота обновления поддерживается только двумя из четырех HDMI-портов телевизора. Функция Game Accelerator 288 VRR позволяет удвоить исходную частоту обновления телевизора 144 Гц для игр в разрешении 1080p. Задержка ввода QM8K в 13,2 мс считается средним показателем для большинства телевизоров, хотя большинство геймеров должны быть полностью удовлетворены его игровой производительностью.

Цена телевизора QM8K:

65 дюймов: 2499,99 долларов США

75 дюймов: 3199,99 долларов

85 дюймов: 3799,99 долларов

98 дюймов: 6499,99 долларов.

Ранее мы писали, что новый телевизор Hisense оказался лучше любого другого. Модель Hisense 116UX имеет экран с диагональю 116 дюймов и оснащена новой технологией подсветки — Hisense RGB-MiniLED.