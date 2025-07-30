Телевізор TCL QM8K перевершив конкурентів mini-LED завдяки одній фішці: тести (фото)

TCL QM8K отримав помітні поліпшення порівняно зі своїм попередником: нова функція надширококутного огляду гарантує однаково хорошу якість зображення з будь-якого ракурсу.

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Також модель отримала більш ефективну систему локального затемнення, яка забезпечує насичений чорний колір без ореолів, пише techradar.com.

Тестувальники відзначають, що акустична система новинки Dolby Atmos видає звук за якістю вищий за середній, хоча басів йому трохи не вистачає. Програмне забезпечення Google TV зручне, і в ньому є хороший набір ігрових функцій, включно з підтримкою 4K 144 Гц. Ціна — мабуть, головна перевага QM8K: виробник пропонує дуже високу якість зображення, стильний дизайн і корисні функції за нижчою ціною, ніж у конкурентів преміум-класу.

Плюси телевізора TCL QM8K:

Висока яскравість

Насичений чорний колір без ореолів

Підтримка Dolby Vision і HDR10+

Мінуси:

Усього два порти HDMI 2.1

Невеликий ефект віньєтування

Телевізор TCL QM8K Фото: Future

TCL QM8K — флагманський mini-LED-телевізор компанії 2025 року, що має низку удосконалень порівняно з торішнім TCL QM851G, який на той момент був найяскравішим телевізором за результатами тестів. QM8K також забезпечує високу яскравість завдяки новому надпотужному світлодіодному чіпу. Яскравість тепер збалансована системою управління Halo, 23-бітовим контролером підсвічування і динамічним алгоритмом підсвічування, що гарантує високу контрастність зображення і глибокі, деталізовані тіні.

Антивідблисковий екран і нова функція надширококутного огляду роблять модель ідеальним варіантом для перегляду спортивних змагань, фільмів і шоу, пишуть тестувальники. Функція надширокого кута огляду дає змогу кільком глядачам зібратися навколо екрана, і всі бачитимуть однакову якість зображення, незалежно від того, де вони сидять.

Технічні характеристики:

Тип екрана: QLED з міні-світлодіодом

Частота оновлення: 144 Гц

Підтримка HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Підтримка аудіо: Dolby Atmos, DTS Virtual:X

Smart TV: Google TV

Порти HDMI: 4 (2 x HDMI 2.1)

Вбудований тюнер: ATSC 3.0

Телевізор TCL QM8K Фото: Future

Данська компанія Bang & Olufsen розробила вбудовану акустичну систему для QM8K, яка підтримує Dolby Atmos і DTS Virtual:X. Аудіосистема оснащена інтерфейсом еквалайзера Beosonic, що дає змогу налаштовувати звук, використовуючи такі категорії, як "Яскравий" або "Розслаблений", на відміну від звичайних налаштувань еквалайзера. Загалом, вбудований звук хороший, але небагатий на баси і динаміку.

Дизайнери використовували рамку Zero Border, що скорочує відстань між краєм телевізора і зображенням до 3,4 мм. Завдяки цьому гаджет має більш преміальний вигляд, ніж багато телевізорів, а всі моделі з діагоналлю екрана до 85 дюймів оснащені міцною підставкою з регульованою висотою, що дає змогу розмістити звукову панель.

У QM8K використовується платформа Smart TV. Швидке меню дає змогу легко отримати доступ до основних налаштувань зображення та інших параметрів, а програма передач Google TV Live може включати канали мовлення, які приймає тюнер ATSC 3.0 "NextGen TV" QM8K.

Ігри представлені завдяки підтримці 4K 144 Гц, хоча ця частота оновлення підтримується тільки двома з чотирьох HDMI-портів телевізора. Функція Game Accelerator 288 VRR дає змогу подвоїти вихідну частоту оновлення телевізора 144 Гц для ігор із роздільною здатністю 1080p. Затримка введення QM8K у 13,2 мс вважається середнім показником для більшості телевізорів, хоча більшість геймерів мають бути повністю задоволені його ігровою продуктивністю.

Ціна телевізора QM8K:

65 дюймів: 2499,99 доларів США

75 дюймів: 3199,99 доларів

85 дюймів: 3799,99 доларів

98 дюймів: 6499,99 доларів.

Раніше ми писали, що новий телевізор Hisense виявився кращим за будь-який інший. Модель Hisense 116UX має екран з діагоналлю 116 дюймів і оснащена новою технологією підсвічування — Hisense RGB-MiniLED.