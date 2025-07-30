"Что мы сделали?": создатель ChatGPT признался, что обновленный чат-бот начал его пугать

Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что новая версия ChatGPT оказалась настолько быстрой и мощной, что вызвала у него страх.

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Обновление ChatGPT-5 запланировано на август этого года. Своими эмоциями относительно возможностей улучшенного чат-бота Альтман поделился во время выступления в подкасте "Прошлая неделя с Тео Фоном", сообщает Tom's Guide.

Во время подкаста гендиректор OpenAI рассказал, что новая модель искусственного интеллекта "чувствуется очень быстрой". Кроме того, он отметил, что обновленный чат-бот заставляет его нервничать.

По словам Альтмана, молниеносная скорость развития ИИ значительно опережает любой контроль, который можно было бы ввести, из-за чего создается впечатление, что "в комнате нет взрослых".

"В истории науки бывают моменты, когда группа ученых смотрит на свое творение и просто говорит: "Что мы сделали?". Возможно, это замечательно, возможно, это плохо, но что мы сделали?", — сказал создатель ChatGPT.

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Как отмечают в издании, это заявление не внушает особой уверенности в том, что OpenAI твердо контролирует свой продукт. При этом Альтман не уточнил, что именно в новой версии ChatGPT вызывает у него наибольшее беспокойство. Он также не поделился никакими техническими подробностями относительно того, чего могут ожидать пользователи.

Напомним, в этом же подкасте Сэм Альтман заявил, что не советует обращаться к ChatGPT за эмоциональной поддержкой. Он отметил, что чат-боты с ИИ не обязаны соблюдать конфиденциальность, как врачи или психотерапевты.

Ранее Сэм Альтман также рассказал о своем видении будущего, в котором будет доминировать искусственный интеллект, где целые категории рабочих мест будут захвачены технологиями. Такую судьбу он, в частности, предсказывает для служб поддержки клиентов.