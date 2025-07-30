"Що ми зробили?": творець ChatGPT зізнався, що оновлений чат-бот почав його лякати

Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман заявив, що нова версія ChatGPT виявилася настільки швидкою і потужною, що викликала у нього страх.

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Оновлення до ChatGPT-5 заплановано на серпень цього року. Своїми емоціями щодо можливостей покращеного чат-бота Альтман поділився під час виступу в подкасті "Минулий тиждень з Тео Фоном", повідомляє Tom's Guide.

Під час подкасту гендиректор OpenAI розповів, що нова модель штучного інтелекту "відчувається дуже швидкою". Окрім того, він зазначив, що оновлений чат-бот заставляє його нервувати.

За словами Альтмана, блискавична швидкість розвитку ШІ значно випереджає будь-який контроль, який можна було б запровадити, через що складається враження, що "в кімнаті немає дорослих".

"В історії науки бувають моменти, коли група вчених дивиться на своє творіння і просто каже: "Що ми зробили?". Можливо, це чудово, можливо, це погано, але що ми зробили?", — сказав творець ChatGPT.

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Як зазначають у виданні, ця заява не вселяє особливої впевненості в тому, що OpenAI твердо контролює свій продукт. При цьому Альтман не уточнив, що саме в новій версії ChatGPT викликає у нього найбільше занепокоєння. Він також не поділився жодними технічними подробицями щодо того, чого можуть очікувати користувачі.

Нагадаємо, в цьому ж подкасті Сем Альтман заявив, що не радить звертатись до ChatGPT за емоційною підтримкою. Він наголосив, що чат-боти зі ШІ не зобов'язані дотримуватися конфіденційності, як лікарі чи психотерапевти.

Раніше Сем Альтман також розповів про своє бачення майбутнього, в якому домінуватиме штучний інтелект, де цілі категорії робочих місць будуть захоплені технологіями. Таку долю він, зокрема, пророкує для служб підтримки клієнтів.